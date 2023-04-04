جمع معلومات عن مواقع حساسة بأميركا.. البالون الصيني الى الواجهة واسرار تُكشف للمرة الاولى

Advertisement

يعود ملف بالون "التجسس" الصيني إلى الواجهة مجدداً، بعدما أشارت تقارير جديدة إلى أنه جمع معلومات استخباراتية أثناء تحليقه فوق مواقع عسكرية حساسة في الولايات المتحدة، على الرغم من جهود البيت الأبيض لإحباط مهمته.فقد كشف اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين الحاليين ومسؤول سابق رفيع المستوى، أن الصين نجحت في تحليق البالون الضخم فوق بعض القواعد العسكرية في مناسبات متعددة وأرسلت المعلومات إلى بكين، بحسب شبكة "إن بي سي" الإخبارية.وكان المنطاد، الذي كان بحجم ثلاث حافلات مدرسية، يُنقل من حين لآخر في شكل رقم ثمانية فوق بعض تلك المواقع الحساسة على الأقل قبل إسقاطه في أوائل شباط الماضي.معلومات التقطت من إشارات إلكترونيةكما نقل تقرير "إن بي سي" عن المسؤولين قولهم إن "المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الصين كانت في الغالب من الإشارات الإلكترونية، والتي يمكن التقاطها من أنظمة الأسلحة أو تتضمن اتصالات من أفراد القاعدة، بدلاً من الصور".في المقابل، قال المسؤول في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين يوم الاثنين إنه لا يمكنه تأكيد تقرير "إن بي سي"، لكنه لفت إلى أن الولايات المتحدة حدّت من "قدرة البالون على جمع أي شيء إضافي".وأضاف أن الحكومة الأميركية كانت قادرة على دراسة وتحليل المنطاد أثناء تواجده في المجال الجوي الأميركي، قائلاً إنهم جمعوا معلومات مفيدة.بكين تنفي المزاعممن جهتهم، نفى المسؤولون في بكين بشدة أن يكون المنطاد لجمع معلومات استخبارية، زاعمين أن الولايات المتحدة بالغت في رد فعلها تجاه.يذكر أن البالون تسبب في بلبلة ومخاوف تتعلق بالأمن القومي الأميركي إضافة إلى خلاف دبلوماسي، ما دفع وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تأجيل زيارة طال انتظارها إلى بكين.وقضى البالون أسبوعاً في التحليق فوق أميركا الشمالية قبل أن تسقطه طائرة حربية أميركية فوق المحيط الأطلسي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية. (العربية)