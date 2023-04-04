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إقتصاد

هل يتخلّى العالم عن الدولار؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 09:30
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "Figaro" الفرنسية قالت إن الولايات المتحدة دفعت بسياستها، إلى وضع يتجه فيه العالم نحو إضعاف عملة الدولار واستبداله، لافتا إلى أن "نزع الدولار والتخلي عنه عملية لا رجوع فيها".
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وبحسب المقال: "استخدم الأميركيون عملتهم أداة للضغط السياسي على دول أخرى، الأمر الذي الذي دفع إلى حركة عالمية للإطاحة بالدولار".

ويرى المحلل الفرنسي رينود جيرارد في مقاله أن "نزع الدولار والتخلي عنه عملية لا رجوع فيها". وبحسب رأيه، فإن رفض الدول للدولار جاء بسبب اعتماد واشنطن واستخدام عملتها كأداة للضغط على الجهات الفاعلة الأخرى في العلاقات الدولية. لهذا السبب يفضل الكثير من الناس التحول إلى التعاملات بالعملات الوطنية.

ولفت إلى "خطط دول البريكس لإنشاء عملتها الخاصة بها للتجارة".

كما نوه المحلل بنظام التسوية الإلكترونية بين المصارف في الصين، والذي ينافس نظام SWIFT الخاضع لسيطرة الغرب. (روسيا اليوم)
 

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