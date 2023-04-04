أوكرانيا: نتطلع للعضوية الكاملة في الناتو

بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده تتطلع للعضوية الكاملة في الناتو.



وقال كوليبيا خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بروكسل، الثلاثاء، إن "أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية لا يكتمل من دون انخراط عضوية أوكرانيا في الناتو".

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