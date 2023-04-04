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ماهي منظومة الصواريخ التي استلمها الجيش البيلاروسي من روسيا؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 15:30
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تسلّمت القوات المسلحة البيلاروسية منظومات " إسكندر – إم" العملياتية التكتيكية القادرة على استخدام الصواريخ الكلاسيكية والنووية، وفق ما أكده وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

صواريخ  "إسكندر – إم" هي منظومة تستخدم صواريخ يمكن أن تطلق إلى مسافة 500 كيلومتر. وقد يزداد هذا المدى إذا اقتضى الأمر بذلك.
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ويزن الصاروخ عند إطلاقه 3800 كلغ. أما وزن رأسه القتالية فبلغ 480 من المتفجرات أو الحشوة النووية التكتيكية المدمّرة، طول الصاروخ 7.3 متر، قطره 920 ملم.

ويحلّق الصاروخ في مرحلة ابتدائية لمساره بسرعة 2100 متر/ثانية. بينما بمقدوره القيام بمناورات عمودية وأفقية أثناء تحليقه في المسار، ما يمنع الدفاعات الجوية للعدو من اعتراضه. وقد يبلغ ارتفاع تحليقه الأقصى ما يزيد عن 100 كلم. فيما يتعلق بالمدى الأدنى لإصابة الهدف بصاروخ "إسكندر – إم" فإنه ما لا يقل عن 50 كلم. (روسيا اليوم)
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