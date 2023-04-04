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عربي-دولي

ماذا يعني إنضمام فنلندا لـ"الناتو"؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 09:11
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أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي في تحول استراتيجي تاريخي أثارته حرب موسكو على أوكرانيا، والذي سيؤدي لمضاعفة المناطق المتحالفة مع الولايات المتحدة، على الحدود الروسية.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ: "خاض الرئيس بوتين الحرب ضد أوكرانيا بهدف واضح لتقليص حجم الناتو.. اليوم يحصل على العكس تماما".
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كيف وصلنا إلى هنا؟

في العام الماضي، أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى قلب المشهد الأمني في أوروبا، مما دفع فنلندا، وجارتها السويد، إلى التخلي عن سياسة عدم الانحياز التي دامت عقودا.
فنلندا هي الدولة التي تعرضت للغزو من الاتحاد السوفيتي في عام 1939، فنلندا، ومع ذلك بقيت خارج الناتو طوال فترة "الحرب الباردة".
لماذا تأخر طلبهم بالانضمام للناتو؟

أدى الحليفان تركيا وهنغاريا، لأسباب مختلفة خاصة بهما، إلى تأخير محاولة فنلندا للانضمام لمظلة الناتو، ولا يزال تقدم السويد متعثرا، وفقا لتقارير وكالة فرانس برس.
لكن في الأسبوع الماضي، صوت البرلمان التركي لإزالة العقبة الأخيرة أمام فنلندا.
واستكمال التصديق في أقل من عام لا يزال يجعل هذا أسرع عملية عضوية في تاريخ التحالف الحديث.
ماذا يعني ذلك لفنلندا؟

الانضمام إلى الناتو يضع فنلندا تحت المادة الخامسة للحلف، التي تشير إلى أن هجوما على عضو واحد بالناتو، يجب أن يعتبر هجوما ضد أعضاء الناتو جميعا.
كان هذا هو الضمان الذي قرر القادة الفنلنديون أنهم بحاجة إليه وهم يشاهدون هجوم روسيا المدمر على مساحات شاسعة من أوكرانيا.
فائدة فنلندا لـ"الناتو"

دخول فنلندا يعني دخول جيشا قويا إلى التحالف، حيث يتكون الجيش الفنلندي من 280 ألف عنصر، وواحدة من أكبر ترسانات المدفعية في أوروبا.
علاوة على ذلك، فإن موقعها الاستراتيجي يعزز دفاعات الناتو على الحدود الممتدة من دول البلطيق المعرضة للخطر إلى منطقة القطب الشمالي ذات المنافسة المتزايدة. (سكاي نيوز)
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