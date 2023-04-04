زلزال عنيف يضرب هذا البلد... وتحذير للسكان من هزّات إرتداديّة

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ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية للفلبين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما حذّرت السلطات المحليّة السكّان من أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية.وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع على بُعد حوالى 120 كلم من جزيرة كاتادوان، قبالة ساحل لوزون، الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل.