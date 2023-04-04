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عربي-دولي

زلزال عنيف يضرب هذا البلد... وتحذير للسكان من هزّات إرتداديّة

Lebanon 24
04-04-2023 | 10:20
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ضرب زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر قبالة السواحل الشرقية للفلبين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما حذّرت السلطات المحليّة السكّان من أضرار محتملة ومخاطر حصول هزّات ارتدادية.
     
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وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع على بُعد حوالى 120 كلم من جزيرة كاتادوان، قبالة ساحل لوزون، الجزيرة الرئيسية في الأرخبيل.
 
 
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