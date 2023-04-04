مشهد لترامب ينتشر كالنار.. هل التقطت له "صورة المساجين" المعروفة؟

منذ الإعلان يوم الخميس الماضي عن توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب في نيويورك، انتشرت صورة زائفة للرئيس السابق والتي تؤخذ عادة للسجناء من زوايا متعددة وتعرف باسم "mug shots".



وسيمثل ترمب أمام المحكمة، الثلاثاء، ومن المقرر توجيه الاتهام إليه رسمياً، وأخذ بصمات أصابعه والصورة المذكورة، إلا أنها ستبقى سرية وفق محاميته، خصوصاً أنه سيترشح إلى منصب الرئاسة 2024.

انتشار صور زائفة

فيما أكدت محاميته ألينا حبة أنها لا ترى ضرورة لتلك الصورة، بالنظر إلى أن ترامب شخصية عامة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن "صورة السجين" ليست ضمن السجلات العامة بموجب قانون ولاية نيويورك، حسب "واشنطن بوست".

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في الأثناء، ابتكر أشخاص العديد من الصور الزائفة لترمب محتجزاً من قبل الشرطة باستخدام مصمم الصور بالذكاء الاصطناعي Midjourney.



لكن في حال تم التقاط الصورة فعلياً، قد يصبح ترمب أول رئيس سابق يحظى بذلك، لكنه لن يكون بأي حال من الأحوال أول زعيم أو شخصية معروفة أو حتى ملياردير يحدث له ذلك على مستوى العالم.



صورة لبيل غيتس

لكن آخرين سبقوه إلى ذلك، منهم مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، وذلك في أوائل العشرينات من عمره، حيث ألقي القبض عليه في نيو مكسيكو بسبب عبوره إشارة حمراء. في الأثناء، ابتكر أشخاص العديد من الصور الزائفة لترمب محتجزاً من قبل الشرطة باستخدام مصمم الصور بالذكاء الاصطناعي Midjourney.لكن في حال تم التقاط الصورة فعلياً، قد يصبح ترمب أول رئيس سابق يحظى بذلك، لكنه لن يكون بأي حال من الأحوال أول زعيم أو شخصية معروفة أو حتى ملياردير يحدث له ذلك على مستوى العالم.صورة لبيل غيتسلكن آخرين سبقوه إلى ذلك، منهم مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، وذلك في أوائل العشرينات من عمره، حيث ألقي القبض عليه في نيو مكسيكو بسبب عبوره إشارة حمراء.