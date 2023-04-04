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عربي-دولي

مشهد لترامب ينتشر كالنار.. هل التقطت له "صورة المساجين" المعروفة؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 10:35
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منذ الإعلان يوم الخميس الماضي عن توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب في نيويورك، انتشرت صورة زائفة للرئيس السابق والتي تؤخذ عادة للسجناء من زوايا متعددة وتعرف باسم "mug shots".

وسيمثل ترمب أمام المحكمة، الثلاثاء، ومن المقرر توجيه الاتهام إليه رسمياً، وأخذ بصمات أصابعه والصورة المذكورة، إلا أنها ستبقى سرية وفق محاميته، خصوصاً أنه سيترشح إلى منصب الرئاسة 2024.
انتشار صور زائفة
فيما أكدت محاميته ألينا حبة أنها لا ترى ضرورة لتلك الصورة، بالنظر إلى أن ترامب شخصية عامة في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن "صورة السجين" ليست ضمن السجلات العامة بموجب قانون ولاية نيويورك، حسب "واشنطن بوست".
 
 
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في الأثناء، ابتكر أشخاص العديد من الصور الزائفة لترمب محتجزاً من قبل الشرطة باستخدام مصمم الصور بالذكاء الاصطناعي Midjourney.

لكن في حال تم التقاط الصورة فعلياً، قد يصبح ترمب أول رئيس سابق يحظى بذلك، لكنه لن يكون بأي حال من الأحوال أول زعيم أو شخصية معروفة أو حتى ملياردير يحدث له ذلك على مستوى العالم.

صورة لبيل غيتس
لكن آخرين سبقوه إلى ذلك، منهم مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، وذلك في أوائل العشرينات من عمره، حيث ألقي القبض عليه في نيو مكسيكو بسبب عبوره إشارة حمراء.
 


واكتشفت الشرطة بعد ذلك أنه لا يحمل رخصة قيادة واعتقلته. ولم يكن يبدو قلقاً جداً حيال ذلك، وفق "صورة السجن" الخاصة به.


من اخترع "صورة السجناء"
ويعود تاريخ "صورة السجين" إلى عام 1888 حيث كانت لرجل بريء أو على الأقل لرجل لم يكن قيد الاعتقال وهو ألفونس بيرتيلون ضابط شرطة وباحث فرنسي.


وكانت الشرطة قد قامت بالفعل بتصوير المشتبه بهم منذ اللحظات الأولى لاختراع التصوير، لكن نوع وجودة الصور اختلفا بشكل كبير.

وافترض بيرتيلون أن توحيد العملية سيكون أداة أكثر فائدة، وهكذا ولدت "صورة السجين" المعروفة حالياً. (العربية) 
المصدر: العربية
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