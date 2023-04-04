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عربي-دولي

وسط انتشار أمني.. مناصرو ترامب يتوافدون لمقر محكمة مانهاتن

Lebanon 24
04-04-2023 | 11:10
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مع بدء العد التنازلي لبدء محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بدأ مناصروه في الوصول الى حديقة "كوليكت بوند بارك" أمام مقر المحكمة الجنائية العليا لمنهاتن وسط انتشار أمني واسع.
 
وبحسب معلومات صحفية، ستصبح المظاهرات على أشدها بعد ساعات قليلة تقريباً، فيما اتخذت عدد من الشبكات التلفزيونية إجراءات احترازية وجلبت لموظفيها أقنعة ضد الغازات المسيلة للدموع.
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في حين بدأت مناوشات خفيفة بين المؤيدين والمناوئين لترامب، وفصلت بينهم الشرطة، مع توقعات بازدياد أعداد المتظاهرين.

ويستعد ترامب ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو راهن يوجه إليه الاتهام، في قضية دفع أموال لممثلة إباحية خلال مثوله أمام محكمة في نيويورك في جلسة غير مسبوقة ينقسم حولها الأميركيون وتشد اهتمامهم. (الحدث) 
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