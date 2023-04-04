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عربي-دولي

"لا أصدق هذا".. أول تعليق من ترامب في يوم المحاكمة

Lebanon 24
04-04-2023 | 14:42
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أدلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بتعليق قبل مثوله أمام الادعاء العام في نيويورك، على خلفية اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.
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وقال ترامب "لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا"، واصفا مثوله أمام المحكمة في منطقة مانهاتن بـ"الأمر السريالي"، فيما كان قد اعتبر إجراء القضاء بحقه استهدافا سياسيا صريحا.

وبعد دخوله إلى المحكمة، قادما في موكب تحت إجراءات أمنية مشددة، أصبح ترامب رهن الاعتقال من الناحية العملية، إذ لا يمكنه الانصراف والمغادرة إلا بقرار إفراج من القاضي.

في غضون ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عرف عن قضية ترامب من الإعلام، في إشارة إلى عدم التدخل في عدم القضاء.

وأضاف البيت الأبيض أن مثول ترامب أمام المحكمة ليس أولوية بالنسبة للبيت الأبيض. (سكاي نيوز عربية) 
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