المحكمة كشفت تُهم ترامب.. ما الذي يُواجهه "الرئيس السابق"؟

أعلنت محكمة مدينة مانهاتن، لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، بعنوان "شعب ولاية نيويورك ضد دونالد ج.ترامب، لائحة الاتهام رقم 71543-23"، التي بدوره رفضها ترامب ودافع ببرائته.

ووجهت المحكمة إلى الرئيس السابق 34 جناية، ودفع ببراءته أمام قاضي المحكمة العليا للولاية خوان إم ميرشان.

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وكانت التهم تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات "الأموال الصامتة" في عام 2016، وفقاً لما نقلته "روسيا اليوم".

أيضاً، أفادت "إن بي سي نيوز" بأن "التهم الموجهة لترامب تتضمن تهمة التآمر".