إسرائيل تواصل التصعيد في سوريا.. وإيران تشيّع قياديين

رفعت إسرائيل وتيرة ضرباتها في سورية، مستهدفة مواقع متفرقة ونقاطاً عسكرية إيرانية، خصوصاً في العاصمة دمشق، في وقت أعادت الولايات المتحدة تموضع حاملة طائراتها، وقربتها أكثر إلى المنطقة لردع الحرس الثوري.

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في رابع هجوم من نوعه منذ الخميس الماضي والسابع خلال شهر، استهدفت صواريخ إسرائيلية ليل الثلاثاء - الأربعاء العاصمة السورية دمشق، تزامناً مع ضربة شنتها القوات الأميركية، قتلت قياديا في تنظيم داعش مسؤولا عن هجمات في أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية"، مضيفاً: "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأفاد المرصد السوري بأن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت منطقة مطار دمشق الدولي، والمجمع الإيراني قرب منطقة السيدة زينب، ومنطقة المعامل بالكسوة، فيما انطلقت صواريخ الدفاعات الجوية السورية للتصدي للصواريخ".

وقال المرصد: "استهدف صاروخ إسرائيلي نقطة رادار تل الصحن التابعة لقوات النظام شرقي قرية لهويا بريف السويداء، كما سقط صاروخ في معمل للزجاج بمنطقة الكسوة بريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد سوريين اثنين على الأقل وعدد غير معروف من المقاتلين الموالين لإيران"، مشيراً إلى أن "الدفاعات الجوية السورية اعترضت صاروخين على الأقل".



