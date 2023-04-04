Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تواصل التصعيد في سوريا.. وإيران تشيّع قياديين

Lebanon 24
04-04-2023 | 17:05
A-
A+
Doc-P-1053942-638162501009496697.jpg
Doc-P-1053942-638162501009496697.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفعت إسرائيل وتيرة ضرباتها في سورية، مستهدفة مواقع متفرقة ونقاطاً عسكرية إيرانية، خصوصاً في العاصمة دمشق، في وقت أعادت الولايات المتحدة تموضع حاملة طائراتها، وقربتها أكثر إلى المنطقة لردع الحرس الثوري.
Advertisement
في رابع هجوم من نوعه منذ الخميس الماضي والسابع خلال شهر، استهدفت صواريخ إسرائيلية ليل الثلاثاء - الأربعاء العاصمة السورية دمشق، تزامناً مع ضربة شنتها القوات الأميركية، قتلت قياديا في تنظيم داعش مسؤولا عن هجمات في أوروبا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية"، مضيفاً: "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".
وأفاد المرصد السوري بأن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت منطقة مطار دمشق الدولي، والمجمع الإيراني قرب منطقة السيدة زينب، ومنطقة المعامل بالكسوة، فيما انطلقت صواريخ الدفاعات الجوية السورية للتصدي للصواريخ".
وقال المرصد: "استهدف صاروخ إسرائيلي نقطة رادار تل الصحن التابعة لقوات النظام شرقي قرية لهويا بريف السويداء، كما سقط صاروخ في معمل للزجاج بمنطقة الكسوة بريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد سوريين اثنين على الأقل وعدد غير معروف من المقاتلين الموالين لإيران"، مشيراً إلى أن "الدفاعات الجوية السورية اعترضت صاروخين على الأقل".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:15 | 2023-04-06
02:00 | 2023-04-06
01:43 | 2023-04-06
01:30 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:33 | 2023-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website