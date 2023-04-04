حاخامات يمنعون حمل قرابين إلى "الأقصى"

أعلن كبير حاخامات إسرائيل شموئيل رابينوفيتش، أمس، حظر حمل قرابين عيد الفصح اليهودي للتضحية بها في باحة الحرم القدسي وعند المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة في عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ اليوم.

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وقالت مؤسسة "تراث حائط المبكى" اليهودية إن توجيهات رابينوفيتش حاخام حائط المبكى (البراق) جاءت بعد أن دعت جماعة أمناء جبل الهيكل، وهي جماعة يهودية متطرفة، الى حمل القرابين والتضحية بها على جبل الهيكل، ومن ينجح في هذه المهمة المقدسة يربح 20 ألف شيكل، أي 5570 دولارا أميركيا.

كما نشر الحاخام الإسرائيلي لليهود الشرقيين اسحاق يوسف مذكرة تمنع المصلين من زيارة الحرم القدسي، لأنه انتهاك صارخ للقانون اليهودي.