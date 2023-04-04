Advertisement

عربي-دولي

أزمة حدود جديدة بين الصين والهند

Lebanon 24
04-04-2023 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1053945-638162510806551588.jpg
Doc-P-1053945-638162510806551588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعهّدت الصين بالدفاع عن سيادتها وحذّرت من أن ارتفاع عدد قواعد الولايات المتحدة في الفلبين إلى تسع يهدّد السلام الإقليمي، واصفة لقاء رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي بأنه تكرار لخطأ كارثي، في إشارة إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي لتايبيه.
Advertisement
وقبل اللقاء المرتقب في كاليفورنيا اليوم بين رئيسة تايوان والمسؤول الأميركي الثالث بعد الرئيس ونائبته، حذّرت بكين واشنطن من مغبّة تكرار أخطاء الماضي الكارثية، معتبرة أن هذا الاجتماع لن يساعد في السلام والاستقرار الإقليميين، لكنه سيوحّد الشعب الصيني وراء عدو مشترك فحسب.
وأكدت ماو نينغ أن الصين ستراقب الوضع عن كثب بشدة وستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، مشددة على أنها "تعارض بقوة ترتيب الولايات المتحدة لمرور تساي عبر أراضيها، وتعارض بقوة لقائها ماكارثي".
ورأت أن "اللقاء ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين واحدة ويقوض بشكل خطير سيادتها ووحدة أراضيها والبيانات الأميركية المشتركة الثلاثة".
وتتوقف تساي في الولايات المتحدة في طريق عودتها من جولة في أميركا الوسطى شملت غواتيمالا وبيليز، وفي تحدّ لتحذيرات الصين، أكد ماكارثي والمكتب الرئاسي التايواني، أمس الأول، أن اللقاء سيتم في كاليفورنيا اليوم.
ومن المتوقع أن تحضر تساي اجتماعاً للحزبين اليوم يعقده مكارثي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في سيمي فالي، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستلقي خطاباً، بحسب المتحدث باسمها كزافييه تشانغ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:15 | 2023-04-06
02:00 | 2023-04-06
01:43 | 2023-04-06
01:30 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:33 | 2023-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website