أزمة حدود جديدة بين الصين والهند

تعهّدت الصين بالدفاع عن سيادتها وحذّرت من أن ارتفاع عدد قواعد الولايات المتحدة في الفلبين إلى تسع يهدّد السلام الإقليمي، واصفة لقاء رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي بأنه تكرار لخطأ كارثي، في إشارة إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي لتايبيه.

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وقبل اللقاء المرتقب في كاليفورنيا اليوم بين رئيسة تايوان والمسؤول الأميركي الثالث بعد الرئيس ونائبته، حذّرت بكين واشنطن من مغبّة تكرار أخطاء الماضي الكارثية، معتبرة أن هذا الاجتماع لن يساعد في السلام والاستقرار الإقليميين، لكنه سيوحّد الشعب الصيني وراء عدو مشترك فحسب.

وأكدت ماو نينغ أن الصين ستراقب الوضع عن كثب بشدة وستدافع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها، مشددة على أنها "تعارض بقوة ترتيب الولايات المتحدة لمرور تساي عبر أراضيها، وتعارض بقوة لقائها ماكارثي".

ورأت أن "اللقاء ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين واحدة ويقوض بشكل خطير سيادتها ووحدة أراضيها والبيانات الأميركية المشتركة الثلاثة".

وتتوقف تساي في الولايات المتحدة في طريق عودتها من جولة في أميركا الوسطى شملت غواتيمالا وبيليز، وفي تحدّ لتحذيرات الصين، أكد ماكارثي والمكتب الرئاسي التايواني، أمس الأول، أن اللقاء سيتم في كاليفورنيا اليوم.

ومن المتوقع أن تحضر تساي اجتماعاً للحزبين اليوم يعقده مكارثي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في سيمي فالي، لكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت ستلقي خطاباً، بحسب المتحدث باسمها كزافييه تشانغ.