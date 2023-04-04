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قذائف صاروخية تنطلق من قطاع غزة تجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية

Lebanon 24
04-04-2023 | 20:44
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انطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع وذلك في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.
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اسرائيل

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