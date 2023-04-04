قذائف صاروخية تنطلق من قطاع غزة تجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية

انطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع وذلك في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

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