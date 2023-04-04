ترامب: القضية المزوّرة ضدي رفعت فقط للتدخّل في انتخابات 2024

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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحافي: "حاولوا النيل مني من خلال كثير من التحقيقات الزائفة بغرض عزلي"، مؤكداً على أن "القضية المزورة ضدي رفعت فقط للتدخل في انتخابات 2024 ويجب إسقاطها فوراً".وأضاف: "المدعي العام لمانهاتن سرب معلومات بطريقة غير قانونية وعليه أن يستقيل".وأشار إلى أن "نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات"، مبينا أننا "كنا نتفاوض لإعادة بعض الوثائق التي أحضرت معي إلى مارالاغو من البيت الأبيض قبل مداهمة عملاء الإف بي آي".ولفت إلى ان "الرئيس بايدن أخذ وثائق سرية حين كان عضوا في مجلس الشيوخ ومع ذلك لم يتعرض للمضايقة مثلي".وقال ترامب: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن بلدنا ضد أولئك الذين يحاولون تدميرها".وأضاف: "علينا أن ننقذ بلدنا ولم أفكر أن أمرا مماثلا لما حصل اليوم قد يحدث في الولايات المتحدة".وتابع: "الديموقراطيون منذ البداية تجسسوا على حملتي الانتخابية وهاجموني بتحقيقاتهم المزورة".وأشار إلى أن "التدخل الحالي في الانتخابات غير مسبوق في بلدنا"، لافتا إلى أن "ما يحصل يشكل إهانة لبلدنا والعالم يضحك علينا بسبب ما يحصل على حدودنا وانسحابنا من أفغانستان".