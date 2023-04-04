Advertisement

عربي-دولي

ترامب: القضية المزوّرة ضدي رفعت فقط للتدخّل في انتخابات 2024

Lebanon 24
04-04-2023 | 21:30
A-
A+
Doc-P-1053992-638162644347924425.jpg
Doc-P-1053992-638162644347924425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحافي: "حاولوا النيل مني من خلال كثير من التحقيقات الزائفة بغرض عزلي"، مؤكداً على أن "القضية المزورة ضدي رفعت فقط للتدخل في انتخابات 2024 ويجب إسقاطها فوراً".
Advertisement
وأضاف: "المدعي العام لمانهاتن سرب معلومات بطريقة غير قانونية وعليه أن يستقيل".
وأشار إلى أن "نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن للفوز بالانتخابات"، مبينا أننا "كنا نتفاوض لإعادة بعض الوثائق التي أحضرت معي إلى مارالاغو من البيت الأبيض قبل مداهمة عملاء الإف بي آي".
ولفت إلى ان "الرئيس بايدن أخذ وثائق سرية حين كان عضوا في مجلس الشيوخ ومع ذلك لم يتعرض للمضايقة مثلي".
وقال ترامب: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن بلدنا ضد أولئك الذين يحاولون تدميرها".
وأضاف: "علينا أن ننقذ بلدنا ولم أفكر أن أمرا مماثلا لما حصل اليوم قد يحدث في الولايات المتحدة".
وتابع: "الديموقراطيون منذ البداية تجسسوا على حملتي الانتخابية وهاجموني بتحقيقاتهم المزورة".
وأشار إلى أن "التدخل الحالي في الانتخابات غير مسبوق في بلدنا"، لافتا إلى أن "ما يحصل يشكل إهانة لبلدنا والعالم يضحك علينا بسبب ما يحصل على حدودنا وانسحابنا من أفغانستان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2023-04-06
00:33 | 2023-04-06
00:30 | 2023-04-06
00:00 | 2023-04-06
23:56 | 2023-04-05
23:45 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website