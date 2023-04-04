بعد مغادرته المحكمة.. ما هي أقصى عقوبة قد يواجهها ترامب؟





120 دقيقة في المحكمة

Advertisement وأمضى الملياردير الجمهوري ساعتين في المحكمة قبل أن يخرج أمام كاميرات المصوّرين الصحافيين. ومن المقرّر أن يتحدّث في وقت لاحق الثلاثاء لدى عودته إلى فلوريدا. غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بعد أن مثل أمامها في جلسة تاريخية أصبح معها أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي.وأمضى الملياردير الجمهوري ساعتين في المحكمة قبل أن يخرج أمام كاميرات المصوّرين الصحافيين. ومن المقرّر أن يتحدّث في وقت لاحق الثلاثاء لدى عودته إلى فلوريدا.

إلى هذا، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء أن أقصى عقوبة للتهم الموجهة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد تراامب هي السجن 4 سنوات.



ترامب يدفع ببراءته

ودفع الرئيس الأميركي السابق ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه، وذلك بعد مثوله أمام محكمة في نيويورك حيث وُجّه إليه رسميا الاتّهام بتزوير مستندات محاسبية، وذلك في جلسة تاريخية أمام قاض في نيويورك.



بناء عليه فإنّ ترامب، أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، قد يواجه محاكمة قضائية، وهو ما سيبذل كلّ جهده لتجنّبه.



34 تهمة

ويواجه ترامب 34 تهمة بينها خصوصاً تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها.



ووصف ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بأنه حدث "سريالي".



وصباح الثلاثاء تبادل مناصرون لترمب ومناهضون له، كان عددهم جميعاً أقلّ من أعداد الصحافيين وعناصر الشرطة الذين انتشروا في المكان، الاتّهامات، وقد رفع معارضون لافتة كبرى كتب عليها "ترامب يكذب طوال الوقت".

ترامب: أنا بريء

وبعد مثوله أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن وعودته إلى منتجعه الخاص في مارالاغو في فلوريدا، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه لم يتوقع أن يمثل بهذه الطريقة أمام المحكمة، مضيفا أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هي الدفاع عن أميركا ضد من يحاول تدميرها.

وأضاف ترمب في كلمة أمام حشد من أنصاره أن الديمقراطيين تجسسوا على حملته الانتخابية، لافتا إلى "الديمقراطيين حاولوا النيل منه بتحقيقات زائفة لا أساس لها من الصحة".

كما أضاف أن الإدارة الحالية ارتكبت العديد من الأخطاء في سياستها الخارجية.

وقال إن القضية التي رفعت ضده هدفها التأثير على انتخابات 2024 ويجب إسقاطها فورا، مطالبا مدعي عام مانهاتن ألفين براغ تقديم استقالته فورا أيضا "فهو مجرم يجب مقاضاته".

وأشار إلى أن النظام القضائي الأميركي فقد قانونيته، وأنه لا يمكن الوثوق بالأدلة التي قدموها ضدي في المحكمة.



وشدد على أنه لم يتوقع أن يحدث هذا الأمر في أميركا، مشيرا إلى أنه كان يتعامل بحسن نية إلى أن هاجموا منزله تحت ذريعة الوثائق.

"ليس أولوية لبايدن"

والثلاثاء أعلن البيت الأبيض أنّ مثول ترمب أمام المحكمة "ليس أولوية" بالنسبة للرئيس جو بايدن.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنّ الرئيس "سيتابع بالطبع بعض المستجدّات عندما سيحظى بوقت لمواكبة أخبار اليوم، لكنّ ذلك ليس أولوية بالنسبة له".



وتستقطب محاكمة ترمب اهتماماً إعلامياً كبيراً. فقد وثّقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الإثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترمب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولاً إلى نيويورك.