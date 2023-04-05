ابن سري وممثلة إباحية.. قضيتان محرجتان لترامب وهذا موعد مثوله المقبل أمام المحكمة

وجّهت محكمة مانهاتن الجنائية إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنّه "رتّب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

قضايا محرجة

وقال المدّعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في بيان إنّ بوّاباً في برج ترمب ادّعى أنّ بحوزته معلومات عن ابن سرّي للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتّم على علاقة عاطفية سريّة تؤكّد أنّها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئاً عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.

دفع ببراءته من 34 تهمة

من جهته، دفع ترامب ببراءته في 34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق أعمال، وفق تقارير إخبارية.

وجاءت دفوع ترامب أمس الثلاثاء خلال استدعاء لبرهة قصيرة إلى محكمة في مانهاتن فيما كشف الادعاء عن لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى.

وتنبع الاتهامات من سداد أموال لممثلة إباحية خلال حملة ترمب للرئاسة عام 2016.

يشار إلى أن ترامب دخل قاعة المحكمة متجهما قبيل الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي دون أن يدلي بأي تصريح.، ثم غادر المحكمة بعد نحو ساعة، أيضا دون الإدلاء بأي تعليق.

"تجربة خيالية"

وقبل الاستدعاء عبّر، الرئيس السابق عن مشاعره، ووصف هذه التجربة بأنها "خيالية" وهو ينتقل من برج ترامب إلى مانهاتن لمواجهة القاضي.

وخلال الجلسة حذره القاضي بضرورة الامتناع عن أي خطاب قد يؤجج أو يسبب اضطرابات مدنية.

كما حذر القاضي خوان ميرشان ترامب من إمكانية إبعاده عن قاعة المحكمة إذا تسبب في إزعاج، لكن ترمب تحدث فقط للرد على الأسئلة.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في كانون الأول المقبل. وطالب محاموه بإعفائه من حضور الجلسة شخصيا بسبب الاحتياطات الأمنية غير العادية الضرورية. (العربية)