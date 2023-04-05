اليابان تضع نظاماً لمنح التعاون الأمني للدول الصديقة

قالت اليابان، إنها أنشأت نظاماً لتقديم منح للتعاون الأمني للدول الصديقة من اجل تعزيز قدراتها الدفاعية.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحافي دوري، إن البرنامج الذي يطلق عليه "OSA" سيكون منفصلاً عن المساعدة الإنمائية الرسمية.

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