طوق نجاة لأردوغان بالانتخابات المقبلة.. المصدر شكل مفاجأة

بينما تنذر بعض استطلاعات الرأي بفوز تحالف المعارضة الرئيسي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يطل مرشح ثالث منشق عن حزب الشعب الجمهوري، بإمكانه تضييق تلك الفجوة، وذلك في جولة الإعادة التي ستجرى بعد أسبوعين من تصويت 14 أيار إذا لزمت.

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يقول محللون واستطلاعات رأي إن مرشحا يخوض السباق الرئاسي في تركيا للمرة الثانية قد يدفع الانتخابات الرئاسية التي تشهدها بلاده في أيار إلى جولة إعادة مما قد يعزز احتمالات فوز الرئيس رجب طيب أردوغان.



فقد انضم محرم إنجه، الذي خسر السباق أمام أردوغان في انتخابات عام 2018، وهو عضو سابق في حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى الانتخابات الشهر الماضي، وحصل على مكان في ورقة الاقتراع مطلع الأسبوع، مما أثار مخاوف معارضي أردوغان بشأن حدوث انقسام في تصويت المعارضة.

كما تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن التأييد الذي يتمتع به إنجه يزيد عن 5%، وخلصت دراسة أجراها مركز بانوراماتر البحثي إلى أنه حظي الشهر الماضي بتأييد 10% من الناخبين، وفقا لـ"رويترز".في حين يقول قائمون باستطلاعات الرأي ومحللون، إن مؤيديه سيصوتون في الغالب لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، وهو مرشح المعارضة الرئيسي الذي يعتبر أكبر تحدّ انتخابي لأردوغان خلال السنوات العشرين التي قضاها في السلطة.