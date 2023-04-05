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عربي-دولي

معركة باخموت.. القوات الروسية تسيطر على 85%.. وتتقدم

Lebanon 24
05-04-2023 | 05:00
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سيطرت القوات الروسية وقوات فاغنر على أكثر من 85% من مدينة باخموت فيما تسيطر القوات الأوكرانية على 10 % فقط من المدينة التي تشهد معارك متواصلة منذ أكثر من 8 شهور.

والنسبة المتبقية من المدينة، أي 5%هي منطقة رمادية أو منطقة اشتباكات، وفقا لأحدث التقارير عن المعارك الجارية في المدينة الواقعة في مقاطعة دونيتسك.
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ووفقا لآخر التقارير، فإن قوات فاغنر باتت تسيطر الآن على كل المباني الإدارية في باخموت، بالإضافة إلى المناطق الصناعية فيها.. وتحديدا مصانع أزوم ومعالجة الفولاذ.

كما سيطرت القوات الروسية على محطة القطارات رقم 1، فيما تسيطر القوات الأوكرانية على المناطق السكنية الواقعة غربي المدينة شبه المحاصرة.

وتشير تقارير أيضا إلى أن القوات الروسية وقوات فاغنر سيطرت على منطقة المستشفى، وسط تراجع القوات الأوكرانية إلى الغرب من سكة الحديد الرئيسية فيها، فيما تواصل القتال العنيف ضد القوات الروسية.

في الأثناء تحاول قوات فاغنر السيطرة على قرية بوغدانيفكا إلى الشمال من باخموت، لكنها لم تتمكن بعد من السيطرة عليها.
 
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