هل باتت العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في خطر؟

الأسبوع الماضي، ورداً على موجة الإضرابات والاحتجاجات الضخمة التي واجهته، أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "إلا أن توابع استيلائه الفاشل على السلطة حتى الآن لا يزال يتردد صداها في علاقات إسرائيل مع أهم حليف لها - الولايات المتحدة. وكما أخبر مسؤول أمني أميركي كاتب المقال: "هناك كل الأسباب للقلق العميق بشأن العلاقة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بالنظر إلى أن نتنياهو سيعود بوضوح إلى الإصلاح القضائي بمجرد انتهاء عيد الفصح"."

وتابعت الصحيفة، "أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل والذي حذر نتنياهو في جلسة خاصة، بإنهاء اعتدائه على القضاء، إدانته العلنية الشديدة للخطوة يوم الثلاثاء الماضي. وقال: "أنا قلق للغاية. لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق". كما وحث على القيام ب "بعض التنازلات الحقيقية". وكدليل على استيائه، أوضح أنه لن تتم دعوة نتنياهو في أي وقت قريب إلى البيت الأبيض. ورد نتنياهو على الفور تقريبًا ببيان شديد اللهجة: "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس بناءً على ضغوط من الخارج". كان أعضاء آخرون في حكومته أكثر حدة، حيث ادعى أحدهم أن بايدن "وقع ضحية" لأخبار مزيفة، واشتكى آخر من أن إسرائيل "ليست نجمة أخرى على العلم الأميركي. نحن دولة ديمقراطية، وأتوقع أن يفهم رئيس الولايات المتحدة ذلك"."

وأضافت الصحيفة، "لكن الحقيقة هي أن بايدن يدافع عن الديمقراطية الإسرائيلية ولا يهددها. وليس لنتنياهو أي مكانة للشكوى من تدخلات الولايات المتحدة في السياسة الإسرائيلية، هو الذي تدخل بشكل صارخ في السياسة الأميركية في عام 2015 لحث الكونغرس على رفض اتفاق الرئيس باراك أوباما النووي مع إيران. نتنياهو لم يعان قط من تدني احترام الذات. ومع ذلك، فقد أظهر في الماضي اهتمامًا أكبر برفاهية بلاده، وليس فقط برفاهيته. والآن يبدو أنه عازم على البقاء في السلطة بأي ثمن - ليس أقلها تقويض السلطة القضائية المستقلة لمنع إدانته بتهم الفساد. لا تهدد دوافعه الاستبدادية الديمقراطية الإسرائيلية فحسب، بل تهدد أيضًا علاقة إسرائيل البالغة الأهمية بالولايات المتحدة".

وبحسب الصحيفة، "الآن وبعد أن أصبحت إسرائيل أقوى قوة عسكرية في الشرق الأوسط، فمن السهل أن إغفال مدى اعتمادها على أميركا - لكنها لا تزال تعتمد عليها. وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس، فإن إسرائيل هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وستتلقى 3.8 مليار دولار أخرى كمساعدات عسكرية هذا العام. في حين تمتلك إسرائيل صناعة دفاعية متقدمة خاصة بها تنتج دفاعات صاروخية وأدوات الأمن السيبراني والمركبات الجوية غير المأهولة، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مواد باهظة الثمن من الولايات المتحدة، مثل الطائرات المقاتلة، التي تسمح لها بالحفاظ على تفوقها العسكري".

وتابعت الصحيفة، "كما توفر الولايات المتحدة غطاء دبلوماسيًا حيويًا لإسرائيل، باستخدام مقعدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعرقلة القرارات المناهضة للدولة اليهودية. سمحت الوساطة الأميركية باتفاقات إبراهيم التي اعترفت بموجبها أربع دول إسلامية بإسرائيل، وسيكون هذا الدعم ضروريًا مرة أخرى إذا كان لنتنياهو أن ينجح في إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، وهو هدف يتعرض للخطر بسبب تنامي توسع المستوطنين والعنف في الضفة الغربية. ويشرف جنرال أميركي في القدس على تدريب قوات الأمن الفلسطينية والتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطيني ، وهو أمر حيوي لوقف الهجمات على الدولة اليهودية، خاصة وأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قطع مؤخرا التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد غارة إسرائيلية على مخيم جنين أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص".

وأضافت الصحيفة، "وفي حديث مع كاتب المقال، قال المدير السابق للاستخبارات الوطنية، جنرال القوات الجوية الأميركية المتقاعد جيمس آر كلابر جونيور، إن "الشراكة الاستخباراتية بين إسرائيل والولايات المتحدة وثيقة وعميقة وطويلة الأمد". وأضاف: "في الماضي، كانت دعامة للاستقرار والاستمرارية عندما كانت العلاقة الثنائية القومية تمر بمراحل عصيبة. حتى هذه الدعامة يمكن أن تتعرض للخطر إذا استمر الخلاف الحالي حول جوهر الديمقراطية الإسرائيلية. نحن نشعر براحة أكبر في مشاركة المعلومات الاستخبارية مع الديمقراطيات، وآمل أن تبقى إسرائيل في ذلك المعسكر".

وبحسب الصحيفة، "لا يتعرض الدعم الأميركي لإسرائيل للخطر بشكل مباشر على المدى القصير؛ كما واستبعد بايدن حتى الآن قطع المساعدات العسكرية. لكن تصرفات نتنياهو المدمرة للذات لن تؤدي إلا إلى تعميق الفجوة المتزايدة بين البلدين، مما يزيد من احتمالية تخفيض المساعدات. كان من المفترض أن يكون استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" مؤخرًا بمثابة دعوة لإيقاظ القادة الإسرائيليين الذين يعتبرون الدعم الأميركي أمرًا مفروغًا منه: في حين أن الجمهوريين أكثر تأييدًا لإسرائيل من أي وقت مضى، فإن الديمقراطيين منقسمون الآن في تعاطفهم بين إسرائيل والفلسطينيين. علاوة على ذلك، وجد استطلاع أجرته مؤسسة Pew Research لعام 2022 أن معظم الأميركيين دون سن الثلاثين لديهم وجهة نظر غير مواتية لإسرائيل. حتى اليهود الأميركيون ليسوا موالين لإسرائيل كما كانوا في السابق".

وختمت الصحيفة، "في محاولته التمسك بالسلطة وتهدئة شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، يلعب نتنياهو بالنار. إنه لا يخاطر بحرب أهلية داخل إسرائيل فحسب، بل يخاطر أيضًا بإفساد العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة".