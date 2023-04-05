الشرطة الإسرائيلية: توقيف أكثر من 350 شخصاً في الحرم القدسي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها أوقفت أكثر من 350 شخصاً خلال مواجهات عنيفة وقعت في وقت سابق بين عناصرها وفلسطينيين في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.



وجاء في بيان للشرطة: "أوقفت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 350 شخصاً تحصنوا بعنف على جبل الهيكل"، وهو الاسم الذي يطلقه اليهود على الحرم القدسي.

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