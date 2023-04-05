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الشرطة الإسرائيلية: توقيف أكثر من 350 شخصاً في الحرم القدسي

Lebanon 24
05-04-2023 | 02:50
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها أوقفت أكثر من 350 شخصاً خلال مواجهات عنيفة وقعت في وقت سابق بين عناصرها وفلسطينيين في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وجاء في بيان للشرطة: "أوقفت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 350 شخصاً تحصنوا بعنف على جبل الهيكل"، وهو الاسم الذي يطلقه اليهود على الحرم القدسي.
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