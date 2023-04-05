"مصدومون".. بيان عاجل من الخارجية البريطانية بشأن اقتحام المسجد الأقصي

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قال وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بالخارجية البريطانية طارق أحمد، إن بلاده تشعر بالصدمة من اقتحام الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى الليلة الماضية.وحذر الوزير البريطاني على تويتر من أن "العنف يؤجج العنف"، مؤكداً ضرورة احترام الأماكن المقدسة.وأعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 400 فلسطيني خلال اقتحامها المسجد الأقصى.