إيران تحبط هجوماً بطائرة مسيرة على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان

أحبطت إيران هجوماً بطائرة مسيرة على مجمع تابع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان، الأربعاء، بحسب وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء.



وقالت الوكالة الإيرانية إن "مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع في أصفهان كان هدفاً لهجوم فاشل بطائرة مسيرة صغيرة أحبطته أنظمة الدفاع" ، مضيفة أن المحاولة لم تسبب أي ضرر.

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