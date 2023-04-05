بعد انضمام فنلندا رسمياً.. ما الذي تحتاجه السويد لتصبح عضواً في الناتو؟

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أصبحت فنلندا، أمس الثلاثاء، العضو الحادي والثلاثين في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكبر تحالف عسكري في العالم.وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأميركية، "تأتي اللحظة التاريخية بعد أن قررت تركيا الأسبوع الماضي السماح لفنلندا بالمضي قدمًا في الانضمام إلى الناتو من دون جارتها السويد. وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يوم الإثنين إنه "أسبوع تاريخي" حيث "سيرفع الحلف العلم الفنلندي لأول مرة هنا في مقر الناتو"، مما يمثل "يوماً جيداً لأمن فنلندا وأمن الشمال وحلف شمال الأطلسي ككل". وقال أيضًا إنه يأمل في أن تنضم السويد إلى الناتو في الأشهر المقبلة، رغم أن ذلك يبدو بعيد المنال".وتابعت الصحيفة، "يجب أن يوافق كافة أعضاء التحالف على انضمام أي عضو جديد، وقد علقت تركيا عرض ستوكهولم في ما يعتبره الخبراء بمثابة لعبة قوة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. قالت إليزابيث براو، الخبيرة في قضايا الدفاع الأوروبية في معهد "أميركان إنتربرايز": "هذا هو الجزء المثير للأعصاب، أنه ليس من الواضح حقًا ما هو الجدول الزمني". وأضافت: "إلى حد كبير يتعلق الأمر بالمسرح السياسي، مما يجعله غير متوقع"."وأضافت الصحيفة، "حافظت فنلندا والسويد على مدى عقود على موقف عدم الانحياز مع الناتو لتجنب التوترات مع روسيا، التي ترى أن توسع الحلف يمثل تهديدًا أمنيًا. وتشترك فنلندا في حدود 830 ميلاً مع روسيا. ولكن بعد الهجوم غير المبرر الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا العام الماضي، تخلت الدولتان الاسكندنافيتان بسرعة عن وضعهما المحايد وتقدمتا بطلب للحصول على عضوية الناتو في أيار. وتمت دعوة هلسنكي وستوكهولم في وقت لاحق من ذلك الصيف رسميًا للانضمام إلى الحلف، حيث وافق معظم أعضاء الناتو على طلباتهما في غضون أسابيع".وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، فبموجب قواعد الانضمام، يمكن لأي عضو رفض انضمام دولة جديدة، وقد أوقفت كل من تركيا والمجر العملية. وأصرت أنقرة على اتخاذ فنلندا والسويد موقفا أكثر صرامة ضد حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية. واتخذت الدول الثلاث خطوات متوقفة نحو حل وسط - ففي حزيران تم التوقيع على مذكرة تفاهم لمعالجة مخاوف أنقرة - وفي الأسبوع الماضي صدق البرلمان التركي بالإجماع على انضمام فنلندا إلى الناتو، آخر دولة عضو تفعل ذلك".ما التالي بالنسبة للسويد؟وبحسب الصحيفة، "أعرب مسؤولون غربيون عن تفاؤلهم بأن السويد ستنضم قريبًا إلى جارتها الشمالية في الانضمام إلى الناتو، ويفضل أن يكون ذلك قبل قمة الزعماء المقرر عقدها في تموز في فيلنيوس، ليتوانيا. لكن تركيا لم تشر إلى ما إذا كانت ستوافق على عضوية السويد في الناتو المتوقفة منذ كانون الثاني. وقال المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس الأسبوع الماضي، إن المجر، العضو الثاني في الناتو الذي وافق على انضمام فنلندا، وجدت أن هناك "قدرًا كبيرًا من المظالم التي يجب معالجتها" قبل أن تصدق على طلب السويد".وتابعت الصحيفة، "في حديثه إلى المراسلين الأسبوع الماضي، قال نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، ديريك هوغان، إن المسؤولين الأميركيين "يريدون من المجر وتركيا المضي قدمًا في انضمام السويد في أقرب وقت ممكن ... وبالتأكيد في خلال القمة المنعقدة في فيلنيوس، إن لم يكن قبلها". وأضاف أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن، الذي سيكون في بروكسل يوم الثلاثاء من أجل انضمام فنلندا، سيلتقي مع نظيره التركي بشأن توسع الناتو، وهو موضوع رئيسي "لمشاركاتنا العامة والخاصة"."وأضافت الصحيفة، "ومن الأمور الأخرى التي لا يزال يتعين تسويتها، الانتخابات الرئاسية في تركيا في أيار. تكهن الكثيرون بأن أردوغان يتعمد كبح دعم السويد لأسباب سياسية داخلية قبل التصويت. وقال ماتيو دروين، خبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "أعتقد أن هذا وضع مربح للجانبين، خاصة في وقت حرج قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية". وأضاف: "هذا الوضع يساعد أردوغان على تقديم نفسه كقائد جليل". في غضون ذلك، لم توضح المجر مطالبها أبدًا، حيث اتهم رئيس الوزراء فيكتور أوربان ستوكهولم وهلسنكي بنشر "أكاذيب صريحة" عن بلاده".وبحسب الصحيفة، "ومع ذلك، حتى إذا استمرت المحادثات في التأخير في ما يتعلق بملف السويد، فإن هذا لا يعني أن البلاد ستكون أقل أمانًا، وفقًا لدروين. قال لصحيفة "ذا هيل": "أعتقد أنه لا يغير المشهد الأمني بشكل كبير". وأضاف: "كانت السويد بالفعل قريبة جدًا من الانضمام إلى الناتو واندمجت بشكل أوثق في السنوات القليلة الماضية. ومن العدل أيضًا أن نتذكر أن هناك ضمانات أمنية قدمها حلفاء آخرون في الناتو إلى السويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي"."كيف كان رد فعل روسيا؟رأت الصحيفة أنه "لا يبدو أن أنباء عضوية فنلندا الوشيكة تتوافق مع روسيا، التي تعهدت هذا الأسبوع بتعزيز دفاعاتها بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين إذا أرسل الناتو أي قوات إلى الدولة الشمالية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو لوكالة أنباء ريا نوفوستي التي تسيطر عليها الدولة، "سنعزز إمكاناتنا العسكرية في الغرب والشمال الغربي"، حسبما أوردت وكالة أسوشيتيد برس. وأضاف: "في حالة نشر قوات أعضاء آخرين في الناتو على أراضي فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري لروسيا"."