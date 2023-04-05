غرق سفينة كانت متوجهة إلى أوكرانيا قبالة سواحل أنطاليا

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غرقت سفينة ترفع علم غينيا بيساو، كانت في طريقها من ميناء إسكندرون التركي إلى ميناء إسماعيل الأوكراني، قبالة سواحل مقاطعة أنطاليا التركية.وأفادت قناة "تي آر تي خبر"، التركية نقلا عن حاكم أنطاليا إرسين يازيتشي، أن السلطات التركية تلقت رسالة بشأن غرق سفينة في طريقها إلى ميناء إسماعيل الأوكراني، وتم إحضار طائرات هليكوبتر إلى الموقع، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ.وأفادت الأنباء الأولية أنه تم إنقاذ 5 من أفراد الطاقم المكون من 14 شخصا، وتجرى حاليا عملية البحث عن 9 أشخاص آخرين. (روسيا اليوم)