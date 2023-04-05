لصدّ الهجوم المضاد... القوات الروسية المهاجمة تتحول إلى الدفاع

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ذكر موقع "الحرة" أنّ القوات الروسية تعمل على تعزيز دفاعاتها في المناطق التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا، عبر زرع حقول ألغام وبناء حواجز وخنادق ضمن استعداداتها لصد هجوم أوكراني مضاد، يرتقب أن تطلقه كييف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز".وبدأت القوات الروسية في حفر حواجز دفاعية بين حدود مناطق زابوريجيا ودونيتسك وخيرسون، وفقا لإيفان فيدوروف، عمدة مدينة ميليتوبول المنفي الذي كشف أيضا عن أشغال لإنشاء خط دفاعي بالقرب من مدينته التي سيطرت عليها موسكو.وأوضح فيدوروف في منشور على منصة تلغرام، أن الجانب الروسي يستعد للدفاع عن مدينة ميليتوبول المحتلة، مشيرا إلى أنه حصل على معلوماته من جهات اتصال في المدينة الواقعة بمنطقة زابوريجيا.وتحظى ميليتوبول التي تقع على بعد 96 كيلومترا جنوب خط المواجهة، بأهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لموسكو، حيث تعد محورا رئيسيا لخط السكك الحديدية وتربط شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، بالأراضي التي احتلتها بشرق أوكرانيا.وفي حال نجحت أوكرانيا في استعادة المدينة، فإنها "ستقسم بشكل فعلي الأراضي الروسية، مما سيصعب ويعقد على الروس عمليات إعادة الإمداد"، بحسب التقرير.والتزمت القيادة العسكرية في أوكرانيا الصمت بشأن الأهداف المحتملة لهجومها المضاد، غير أن الصحيفة تلفت إلى أن شرق البلاد يبقى "هدفا متوقعا بعد أن احتدم فيه القتال منذ أشهر".لكن المسؤولين الأوكرانيين لم ينفوا أيضا التوقعات التي تشير إلى احتمالية أن يكون الجنوب هدفا أيضا، وذلك لمواصلة الحملة العسكرية الناجحة التي شنتها القوات الأوكرانية الصيف الماضي، والتي تكللت بانسحاب آلاف الجنود الروس من مدينة خيرسون.وتوضح الصحيفة الأميركية أن الأوكرانيين سبق أن استغلوا "حالة الغموض" التي تكتنف مخططاتهم لتحقيق مكاسب لصالحهم، مذكّرة بالهجوم السريع الذي نفذته قوات كييف على منطقة خاركيف بالشمال الشرقي، أوائل شهر سبتمبر الماضي، والذي فاجأ القوات الروسية التي كانت تستعد للمواجهة بمنطقة خيرسون جنوبا.الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أشار بوضوح إلى استعداد قواته لهجوم مضاد على المدن التي سيطرت عليها روسيا، وقال في خطاب ألقاه مؤخرا: "سيأتي يوم نقول فيه: فر المحتل الأخير أو قُتل في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وفي جنوبنا بأكمله".وتتوقع "نيويورك تايمز"، أن يمنع الهجوم الأوكراني المحتمل على منطقة زابوريجيا القوات الروسية من مواصلة قصفها شبه المستمر لمدينة خيرسون والبلدات والقرى القريبة من ضفة نهر دنيبر بالشرق.وشهدت المنطقة، أول أمس الاثنين، 61 هجوما، بحسب أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الذي كشف عن مقتل شخص واحد بعد سقوط إجمالي 224 قذيفة.وكشف قادة بالجيش الأوكراني أن هجومهم المضاد، الذي سيكون بدعم من دبابات وعتاد عسكري وصلهم مؤخرا من الغرب، سيُنفذ في وقت قريب لكنهم أكدوا على أهمية الصمود وتكبيد الجانب الآخر الخسائر في الوقت الراهن، بحسب رويترز. (الحرة)