تحت عنوان: "اقرأوا شفتي!. أخطر أكاذيب البيت الأبيض على مدى التاريخ الأميركي"، جاء في موقع "روسيا اليوم":



Advertisement

في تلك المناسبة جلس بأول وبين إصبعيه أنبوبة صغيرة قائلا: "ما نقدمه لكم هي حقائق واستنتاجات مبنية على استخبارات قوية تؤكد امتلاك العراق أسلحة دمار شامل".



وتابع المقال: "بعد مقتل مئات الآلاف من العراقيين وتدمير البلد وتفتيته، لم يجد الأميركيون ما يحفظ ماء وجههم على كذبهم السافر. ولم يجد باول الذي يمثل بكونه جنرالا وبحكم منصبه، التاريخين الأميركيين العسكري والدبلوماسي ما يعزي به نفسه على تلك السقطة الأخلاقية الكبرى في التزوير المتعمد، إلا القول إنها كانت هفوة وخطأ فظيعا! والتاريخ الأميركي في الكذب ليس وقفا على دبلوماسيتها، فقد تلاعب العديد من الرؤساء الاميركيون بشكل منتظم بالحقائق، وكذبوا جهارا نهارا في سبيل تحقيق مآربهم الخاصة والعامة!".





أكاذيب رئاسية أميركية من جميع الأنواع:



وعدد المقال مجموعة مما اعتبرها اكاذيب نذكر منها: لم تكن الأكاذيب التي استعملها كولن بأول وزير الخارجية في إدارة جورج بوش الابن أمام مجلس الأمن، لاستغفال العالم وتدمير العراق ونهبه الأولى ولا الأخيرة في التاريخ الأميركي.في تلك المناسبة جلس بأول وبين إصبعيه أنبوبة صغيرة قائلا: "ما نقدمه لكم هي حقائق واستنتاجات مبنية على استخبارات قوية تؤكد امتلاك العراق أسلحة دمار شامل".وتابع المقال: "بعد مقتل مئات الآلاف من العراقيين وتدمير البلد وتفتيته، لم يجد الأميركيون ما يحفظ ماء وجههم على كذبهم السافر. ولم يجد باول الذي يمثل بكونه جنرالا وبحكم منصبه، التاريخين الأميركيين العسكري والدبلوماسي ما يعزي به نفسه على تلك السقطة الأخلاقية الكبرى في التزوير المتعمد، إلا القول إنها كانت هفوة وخطأ فظيعا! والتاريخ الأميركي في الكذب ليس وقفا على دبلوماسيتها، فقد تلاعب العديد من الرؤساء الاميركيون بشكل منتظم بالحقائق، وكذبوا جهارا نهارا في سبيل تحقيق مآربهم الخاصة والعامة!".وعدد المقال مجموعة مما اعتبرها اكاذيب نذكر منها:

1) الرئيس الأميركي ويليام هاريسون يمكن وصفه بأنه أول من استخدم الأكاذيب الصريحة خلال حملته الانتخابية. في اجتماعات مع الناخبين، أفاد بأنه ولد في عائلة رجل فقير، والأمر ليس كذلك، فقد ولد هاريسون في عائلة ثرية تنتمي إلى النخبة الأميركية.



2) أما الرئيس جورج بوش الأب، فقد نطق أمام كاميرات التلفزيون بعبارة دخلت المعجم السياسي الأميركي، حين قال "اقرأوا شفتي: لن تكون هناك زيادة ضريبية!"، وسرعان ما رفع بوش الضرائب، و"على عينك يا تاجر"، كما يقول المثل الشعبي.



3) رؤساء الولايات المتحدة استغلوا في البداية الحق في الإغفال والتجاهل، حيث رفض على سبيل المثال، جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة في عام 1795 إبلاغ الكونغرس بتفاصيل المفاوضات السرية مع الإمبراطورية البريطانية.





4) أكاذيب الرؤساء الأميركيين كانت توجه أحيانا بشكل خاص من أجل الحرب. في عام 1848، حاول الرئيس جيمس بولك التفاوض مع المكسيك من أجل شراء شراء أراضي ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو الأميركيتين حاليا.



وقف رجال الدولة في المكسيك ضد هذه الصفقة، فأرسل بولك للضغط عليهم و"إقناعهم"، مجموعة صغيرة من القوات إلى تلك المناطق. القوات المكسيكية اعتبرت ظهور الجنود الأمريكيين في ذلك المكان والتوقيت عملا عدوانيا وهاجمتهم.



إثر ذلك، صرّح الرئيس الأميركي أن الجيش المكسيكي غزا أراضي الولايات المتحدة غدرا وأعلن الحرب، وبالمحصلة فقدت المكسيك حوالي نصف أراضيها.



5) الرئيس ويليام ماكينلي واصل نفس النهج. في عام 1898، رست البارجة الأميركية "مين" في ميناء هافانا لحماية أرواح وممتلكات المواطنين الأمريكيين وبعد 20 يوما انفجرت بشكل مفاجئ.



لجنة أمريكية خلصت إلى أن السفينة تم تفجيرها من قبل الإسبان، في حين أن السبب في الانفجار كان للتعامل غير السليم مع الفحم.



ماكينلي ببساطة قرر انتهاز الفرصة، وألقى باللوم على الإسبان في الهجوم، فشن الحرب، واستولت الولايات المتحدة على كوبا والفلبين وبورتوريكو.



6) الرئيس هاري ترومان بدوره أعلن في عام 1945، عن أول قصف نووي في التاريخ، زاعما أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت قنبلة خارقة على القاعدة العسكرية اليابانية في هيروشيما.



في واقع الأمر، كانت توجد بالمنطقة وحدة عسكرية صغيرة للغاية في هيروشيما، في حين أن الغالبية الساحقة من القتلى في الضربة النووية الأولى كانوا من المدنيين اليابانيين.





7) الرئيس ليندون جونسون واصل نهج الكذب واتهم في عام 1964، فيتنام الشمالية بمهاجمة السفن الأميركية في خليج تونكين، ونتيجة الكذب كان التورط في حرب فيتنام الدموية الطويلة.



لم يكن تصريح جونسون مبنيا على أي أساس، فلا وجود لهجوم من قبل الفيتناميين الشماليين، بل إن كل المشكلة كانت منحصرة في رادار تالف.





8) فضيحة ووترغيت التي جرت قبيل إعادة انتخاب الرئيس ريتشارد نيكسون لولاية ثانية، جرت حين تم القبض على خمسة رجال أثناء اقتحامهم مقر اللجنة الوطنية للديمقراطيين، وكانت متمركزة في فندق ووترغيت.



التفاصيل التي ظهرت في العام التالي، أكدت أن مسؤولين مقربين من نيكسون أعطوا الأوامر للمتسللين، لزرع أجهزة تنصت على الهواتف هناك.



نفى نيكسون أي علاقة له بالأمر، وأعلن أمام الملأ براءته قائلا: " أنا لست محتالا". وكان يكذب!



جرى الكشف عن تسجيل محادثات خاصة بالبيت الأبيض حول الأمر، وطلبت لجنة التحقيق تسليمها الأشرطة. رفض نيكسون على أساس "الامتياز التنفيذي" تنفيذ الأمر.. نقلت القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي الزمته بالتخلي عن تلك التسجيلات.



عند بدء إجراءات المساءلة، أذعن نيكسون واستقال من منصبه، وتركت تلك الفضيحة ندبة غائرة وأبدية على المشهد السياسي الأمريكي.



عن آثار تلك الفضيحة المدوية، كتب في عام 2017 المعلقان السياسيان أنتوني ديفيز وجيمس هاريجان يقولان: "في أعقاب ووترغيت، أصبح الشعب الأمريكي يعتقد ببساطة بعدم وجود شيء اسمه سياسي نزيه... لقد أصبح الناخبون ملتزمين بأكاذيب السياسيين إلى درجة أنهم يتجاهلون بشكل روتيني الفضائح التي من شأنها أن تجعل نيكسون يخجل". (روسيا اليوم)



