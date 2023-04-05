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عربي-دولي

"مشهد مرعب"... إصطدام شاحنة بطائرة ممتلئة بالركاب داخل المطار! (فيديو)

Lebanon 24
05-04-2023 | 11:00
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن لحظة وصفتها بـ"المرعبة"، "شهدت إغماء سائق أثناء القيادة واصطدام شاحنته التي يقودها بطائرة ممتلئة بالركاب في مطار غرب المسكيك".
وأفادت صحيفة ديلي ميل البربطانية، في تقرير لها، بأن "اللقطة الدرامية والصور تُظهر شاحنةً تقترب من طائرة تابعة لشركة فيفا إيروبوس، قبل أن تصطدم بجسم الطائرة.
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وأشارت الصحيفة إلى أن "الطائرة كانت تنتظر مغادرة مطار غوادالاخارا الدولي لتخرج في رحلة جوية إلى لوس أنجلوس، لكن الركاب اضطروا للنزول من الطائرة بعد أن تسبب الاصطدام في ثقب بمؤخرة الطائرة".

وأضافت أنه "تم نقل الركاب إلى طائرة أخرى، واستكملوا رحلتهم بنجاح إلى لوس أنجلوس في وقت لاحق من نفس اليوم".
 
وكشفت ديلي ميل، أن "السائق كان يقود شاحنة تموين يحمل فيها الطعام إلى طائرة أخرى في الجوار، عندما فقد وعيه فجأة، وذلك حسبما قالت شركة فيفا إيربوس الجوية في بيان. (ٍسبوتنيك)
 

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