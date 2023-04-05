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عربي-دولي

انتصار قانوني لترامب.. تغريم الممثلة الإباحية 122 ألف دولار

Lebanon 24
05-04-2023 | 09:03
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بعد ساعات من تقديمه للمحاكمة، أمرت محكمة الاستئناف الأميركية الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز بدفع رسوم قانونية للرئيس السابق دونالد ترامب بقيمة 122 ألف دولار في ما اعتبره الأخير انتصاراً قانونياً.

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وحقق الرئيس السابق هذا الانتصار ضد دانيلز بعد ساعات من إدانته في قاعة محكمة مانهاتن أمس الثلاثاء فيما يتعلق بدفع أموال لإسكات النجمة الإباحية خلال حملته الرئاسية عام 2016.

فقد أمرت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة أمس، دانيلز بدفع 121.972 دولاراً لترمب كرسوم قانونية ناجمة عن دعوى تشهير عام 2018 رفعتها ضده ورُفضت لاحقاً، بحسب "نيويورك بوست".

وفي هذا الشأن علق ترمب عبر حسابه في "تروث سوشيال" "منحتني محكمة الدائرة التاسعة للتو 122000 دولار".

جذور القضية
وتعود القضية حين زعمت دانيلز أن رجلاً لم تذكر اسمه هددها، وطلب منها ترك ترمب وشأنه بعدما تحدثت في مقابلة مع مجلة "إن تاتش ماغازين" في 2011 عن علاقة تربطها بالملياردير الأميركي في عام 2006، رغم أن المجلة لم تنشر مقابلتها.

وفي عام 2018، اتهم ترمب دانيلز بالكذب بشأن "الرجل الذي لم تذكر اسمه" وتهديداته، واصفاً ما فعلته بالاحتيال مما دفع الأخيرة إلى مقاضاته.

في المقابل قضت الدائرة التاسعة بأن الرسوم التي طالب بها ترمب كانت "معقولة"، وفقاً لإيداع المحكمة.

رفض الدعوى
وتبلغ قيمة الرسوم القانونية التي منحت لترمب أمس، والتي تبلغ قرابة 122 ألف دولار إضافة إلى 300 ألف دولار أمرت دانيلز بدفعها عند رفض الدعوى.

يشار إلى أن دانيلز قالت العام الماضي بعدما أيدت محكمة استئناف فيدرالية حكماً يقضي بضرورة دفع أتعاب المحاماة لترمب أنها تفضل الذهاب إلى السجن قبل أن تدفع فلساً واحداً، على حد تعبيرها. (العربية) 
المصدر: العربية
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