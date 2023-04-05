Advertisement

عربي-دولي

اجتماع طارئ في الجامعة العربية لبحث الاقتحام الإسرائيلي للأقصى

Lebanon 24
05-04-2023 | 09:04
A-
A+
Doc-P-1054202-638163076936194699.jpg
Doc-P-1054202-638163076936194699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الجامعة العربية، إنها ستعقد اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم لبحث اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، الذي أسفر عن عشرات الإصابات واعتقال المئات من المصلين.

ودعا الأردن لعقد الاجتماع بالتنسيق مع مسؤولين مصريين وفلسطينيين، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
Advertisement

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أدان في وقت سابق بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك.

وقال إن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان.

وانضمت الجامعة العربية إلى مصر والأردن والسعودية التي نددت بالاقتحام الإسرائيلي. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2023-04-06
00:33 | 2023-04-06
00:30 | 2023-04-06
00:00 | 2023-04-06
23:56 | 2023-04-05
23:45 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website