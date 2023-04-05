اجتماع طارئ في الجامعة العربية لبحث الاقتحام الإسرائيلي للأقصى

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قالت الجامعة العربية، إنها ستعقد اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم لبحث اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، الذي أسفر عن عشرات الإصابات واعتقال المئات من المصلين.ودعا الأردن لعقد الاجتماع بالتنسيق مع مسؤولين مصريين وفلسطينيين، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أدان في وقت سابق بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك.وقال إن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان.وانضمت الجامعة العربية إلى مصر والأردن والسعودية التي نددت بالاقتحام الإسرائيلي. (سكاي نيوز)