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إقتصاد

من هم أغنى أغنياء العرب في تصنيف 2023؟

Lebanon 24
05-04-2023 | 11:30
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شهدت ثروات الأثرياء العرب الإجمالية انخفاضا في العام الجاري 2023 إلى 51 مليار دولار مقارنة بـ52.9 مليار دولار في العام السابق 2022، بحسب تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية.

ووفقا لمجلة "فوربس" فقد حافظ المصري ناصف ساويرس على صدارة الأثرياء العرب، حيث بلغت ثروته 7.5 مليار دولار، وذلك رغم انخفاضها بنحو 300 مليون دولار مقارنة بعام 2022.
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أما المركز الثاني على المستوى العربي، فقد كان من نصيب الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته حيث قدرت ثروته بنحو 4.6 مليار دولار، فيما جاء رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني رئيس مجلس إدارة "داماك" العقارية في المركز الثالث بثروة بلغت 4.5 مليار دولار. (روسيا اليوم)

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