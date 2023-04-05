لماذا تعترض تركيا والمجر على عضوية السويد في "الناتو"؟



Advertisement

ولا يتوقع المحللون أن تصادق تركيا على طلب السويد إلا بعد انتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 أيار على أقرب تقدير، بحسب رويترز.



وحتى ذلك الحين، ليس من الواضح ما هي المستجدات التي قد تؤدي إلى تغيير موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.



وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي قد أقنع السويد وفنلندا بالتخلي عن سياسات عدم الانحياز العسكري القائمة منذ فترة طويلة.



ويرى كلا البلدين أن "الناتو" هو أفضل طريقة لضمان أمنهما، باعتبار أن الحلف ملزم بالدفاع عن العضو الذي قد يتعرض لغزو أو اعتداء عسكري من دولة أخرى.



وصادق غالبية أعضاء الناتو بسرعة على طلب السويد وفنلندا، التي تشترك في حدود 1300 كيلومتر مع روسيا ما يقوي التحالف في بحر البلطيق.



وبعد اعتراضات أولية، أعطى البرلمان التركي موافقته على عضوية فنلندا خلال الأسبوع الماضي.



لكن أنقرة تباطأت فيما يتعلق بالسويد، قائلة إن الأخيرة لا تأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجد، وإنها لم تلتزم بجانبها من الصفقة التي أبرمتها في مدريد العام الماضي، والتي طرحت عددًا من القضايا التي يتعين على ستوكهولم معالجتها.



واتبعت المجر حذو تركيا في تأخير المصادقة، وهو الأمر الذي يجب يكون بموافقة جميع الدول الأعضاء



لماذا تعترض تركيا على عضوية السويد؟ ذكر موقع "الحرة" أنّ تركيا والمجر لا تزالان تعترضان طريق السويد أمام انضمامها لعضوية حلف شمالي الأطلسي، حيث انضمت، أمس الثلاثاء، فنلندا إلى "الناتو" الذي بات يضم 31 عضوا، وذلك بعد المصادقة على طلب تلك الدولة الإسكندنافية في وقت قياسي.ولا يتوقع المحللون أن تصادق تركيا على طلب السويد إلا بعد انتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 أيار على أقرب تقدير، بحسب رويترز.وحتى ذلك الحين، ليس من الواضح ما هي المستجدات التي قد تؤدي إلى تغيير موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي قد أقنع السويد وفنلندا بالتخلي عن سياسات عدم الانحياز العسكري القائمة منذ فترة طويلة.ويرى كلا البلدين أن "الناتو" هو أفضل طريقة لضمان أمنهما، باعتبار أن الحلف ملزم بالدفاع عن العضو الذي قد يتعرض لغزو أو اعتداء عسكري من دولة أخرى.وصادق غالبية أعضاء الناتو بسرعة على طلب السويد وفنلندا، التي تشترك في حدود 1300 كيلومتر مع روسيا ما يقوي التحالف في بحر البلطيق.وبعد اعتراضات أولية، أعطى البرلمان التركي موافقته على عضوية فنلندا خلال الأسبوع الماضي.لكن أنقرة تباطأت فيما يتعلق بالسويد، قائلة إن الأخيرة لا تأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجد، وإنها لم تلتزم بجانبها من الصفقة التي أبرمتها في مدريد العام الماضي، والتي طرحت عددًا من القضايا التي يتعين على ستوكهولم معالجتها.واتبعت المجر حذو تركيا في تأخير المصادقة، وهو الأمر الذي يجب يكون بموافقة جميع الدول الأعضاء

انتقدت السويد تركيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، مما أثار غضب السياسيين في أنقرة.



وتقول تركيا إن ستوكهولم تأوي أعضاء في "جماعات إرهابية"، وطالبت بتسليمهم كخطوة نحو التصديق على عضوية السويد.



ولكن المحاكم السويدية منعت بعض عمليات الترحيل أو الطرد لأشخاص مطلوبين من قبل أنقرة.



وفي الأسابيع الأخيرة، اعترضت تركيا على احتجاجات في ستوكهولم، تم خلالها إحراق نسخة من القرآن، فيا جرى في حادثة منفصلة شنق دمية لإردوغان.



واعتبرت أنقرة تلك الحوادث "جرائم كراهية"، بينما ترى السويد أن ذلك يدخل في إطار "حرية التعبير عن الرأي".



وتجري تركيا انتخابات في 14 أيار، مما يضع إردوغان أمام أكبر تحد سياسي له خلال عقدين له في السلطة.



وقد تساعد قضية انضمام السويد الناتو في صرف انتباه الناخبين عن أزمة غلاء المعيشة، في حين قد يؤدي فوز أحد المنافسين بمنصب الرئاسة في تركيا إلى تعزيز احتمال انضمام ذلك البلد الإسكندنافي إلى الناتو بشكل سريع.



لماذا لم تصادق المجر على عضوية السويد؟

تقول المجر إن السويد لديها موقف معاد لبودابست منذ سنوات، وبالتالي هي غاضبة من الانتقادات التي توجه إلى رئيس الوزراء المجري، اليميني فيكتور أوربان، بسبب "التآكل الملحوظ لسيادة القانون".



وينفي أوربان تجاوزه على القوانين في بلاده، والتي هي على عكس تركيا ليس لديها شروط أو قائمة مطالب من السويد.



ولكن الحكومة المجرية تقول إن المظالم تحتاج إلى معالجة قبل أن تتمكن من التصديق على انضمام السويد إلى الناتو.

متى توافق تركيا على عضوية السويد؟

خروج الانتخابات التركية عن الطريق الذي يأمل به إردوغان وخسارته له، قد يجعل مسار السويد نحو الناتو أكثر وضوحًا، بيد أنه لا يوجد جدول زمني، وموافقة أنقرة ليست مضمونة في جميع الأحوال، بحسب رويترز.



وتؤكد السويد أنها نفذت "اتفاقية مدريد" بما في ذلك سن قوانين مكافحة الإرهاب الأكثر صرامة في تاريخها، ولكن تؤكد في نفس الوقت أن بعض مطالب أنقرة الأخرى يستحيل الوفاء بها.



وخاضت تركيا مواجهات سابقة مع حلفاء الناتو قبل أن تتراجع عنها.



وفي هذا الصدد، يقول مدير معهد الدراسات التركية بجامعة ستوكهولم، بول ليفين:"بالنظر إلى تلك الحوادث السابقة، والتي جرى حلها بضغط من الحلفاء وعبر المفاوضات وبعض التنازلات من الحلفاء، فأتوقع أن يحدث نفس الأمر بشأن انضمام السويد إلى الناتو".



ويضيف: " في حالة رغبة إردوغان في رؤية المزيد من الأدلة من السويد تثبت أنها استجابت لمخاوف أنقرة الأمنية، فإن الانضمام سوف يتأخر إلى مدة أطول قد تصل إلى الأيام الأخيرة من الصيف.. ولكن من الصعب التكهن بذلك".



هل يهدد التأخير أمن السويد؟

قالت السويد إن وضعها الأمني أفضل الآن مما كان عليه، فقد تلقت ستوكهولم تأكيدات بالدعم من الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مثل بريطانيا وألمانيا.



وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ: "سوف يكون من غير المعقول أن لا يدعم الحلف السويد إذا تعرضت للتهديد".



وتمتلك السويد قوة جوية قوية وأسطولاً من الغواصات مصمم خصيصًا للعمل في بحر البلطيق، وهو ما يمثل دفعة قوية لحلف شمال الأطلسي في المنطقة. (الحرة)