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عربي-دولي

شابة فقدت بصرها في إحدى عينيها في احتجاجات ايران: قلبي لا يزال ينبض

Lebanon 24
05-04-2023 | 13:00
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أصيبت الشابة إيلاهي تافوكوليان برصاص قوات الأمن الإيرانية خلال احتجاجات شهدتها إحدى المناطق القريبة من مدينة مشهد في أيلول الماضي.

وفقدت تافوكوليان، طالبة الدكتوراة، البصر في عينها اليمنى.

وبعد ثلاثة أشهر فقط، استجمعت تافوكوليان شجاعتها، وشاركت متابعيها عبر انستغرام مقطعاً مصوراً يروي تفاصيل محنتها الأخيرة.
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وكتبت الشابة الإيرانية في منشور: "لقد أصبتم عيني لكن قلبي لا يزال ينبض. أشكركم على إفقاد بصري الذي فتح أعين الكثير من الناس".

وتابعت تافوكوليان: "النور داخل قلبي والأمل في قدوم أيام جيدة سيجعلانني أبتسم دوماً، لكن قلبك وقلب قائدك سيزدادان قتامة كل يوم".

وقال: "قريباً سأحصل على عين زجاجية، أما أنت ستحصل على ميدالية جراء أفعالك القبيحة".

ومؤخراً، غادرت إيلاهي إيران، حيث أجرت عملية جراحية كبيرة في إيطاليا لإزالة رصاصة استقرت في رأسها. ونشرت الشابة مقطعاً مصوراً لنفسها وهي ترقد على سرير إحدى مستشفيات إيطاليا قائلة: "سأعيش لأروي هذا".

وبعد إجراء العملية، قالت إيلاهي إنها تخطط مستقبلاً "لعرض الرصاصة في محكمة دولية". (بي بي سي)
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