Advertisement

عربي-دولي

بوتين: العلاقة مع أميركا تمرّ بأزمة عميقة

Lebanon 24
05-04-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1054217-638163111686189483.jpeg
Doc-P-1054217-638163111686189483.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجها حديثه للسفيرة الأميركية لدى موسكو لين تريسي بأن دعم الولايات المتحدة الأميركية للثورات الملونة، لا سيما في كييف 2014 هو السبب فيما يحدث الآن.


جاء ذلك خلال حفل تسليم السفراء الجدد لأوراق اعتمادهم، حيث بدأ بوتين حديثه بأن الوضع في العالم الآن "ليس سهلا"، حيث تراكمت العديد من التناقضات التي تبدو أحيانا غير قابلة للحل وغالبا ما تتداخل مع التفاعل الطبيعي ما بين الدول.
Advertisement

وخلال حديثه إلى السفيرة الأميركية لين تريسي، صرح بوتين بأن علاقة روسيا بالولايات المتحدة، والتي يعتمد عليها الأمن والسلام العالميين، "تمر بأزمة عميقة مع الأسف"، وأشار إلى أن جوهر هذه الأزمة هو المدخل المختلف بين البلدين فيما يخص هيكل النظام العالمي، وخاطب بوتين السفيرة تريسي قائلا: "السفيرة المحترمة، أعلم أنكم قد لا تتفقون معي، لا أود أن أفسد الجو الاحتفالي لتقديم أوراق الاعتماد، وأعلم أنكم قد لا تتفقون مع وجهة نظري في ذلك، إلا أنه لا يمكنني سوى أن أقول اليوم إن استخدام الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية أدوات مثل دعم ما يسمى بالثورات الملونة، وتحديدا دعم الانقلاب على الحكومة الشرعية في كييف 2014، هو ما أدى في نهاية المطاف إلى الأزمة الأوكرانية الراهنة. وهو ما ساهم بشكل سلبي في تدهور العلاقات الروسية الأميركية"، فيما أكد بوتين على أن روسيا تحرص دائما على علاقات تستند إلى المساواة، واحترام السيادة، ومصالح بعضنا البعض، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتابع بوتين: "سوف نسترشد بتلك المبادئ في المستقبل أيضا". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2023-04-06
00:33 | 2023-04-06
00:30 | 2023-04-06
00:00 | 2023-04-06
23:56 | 2023-04-05
23:45 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website