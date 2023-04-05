كيف علّق نتنياهو على اقتحام المسجد الأقصى؟

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعمل للحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة الموقف بعد الأحداث في المسجد الأقصى.وأضاف: "إسرائيل ملتزمة بضمان حرية العبادة وحرية وصول أتباع جميع الأديان للأقصى وملتزمة بالوضع الراهن".وشدد على أن بلاده "لن تسمح للمتشددين الذين ينتهجون العنف بتغيير ذلك". (سكاي نيوز)