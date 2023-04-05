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عربي-دولي
كانت داخل القاعة.. مراسلة CNN تصف لحظة دخول ترامب وما قام به قبل الجلسة (فيديو)
Lebanon 24
05-04-2023
|
10:12
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تصف مراسلة CNN، كارا سكانيل، اللحظة والمزاج داخل قاعة المحكمة حيث استُدعي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
قالت سكانيل إن ترامب "دخل وقام بمسح كل صف مليء بالمراسلين، وكان عابس الوجه"، مشيرة إلى أنه "لم يتكلم حتى طلب منه القاضي الاعتراف بشأن 34 تهمة بتزوير سجلات الأعمال من الدرجة الأولى، وقال الرئيس السابق بصوته الذي نعرفه جميعًا: لست مذنبًا". لمشاهدة الفيديو، يمكن
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المصدر: سي ان ان
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