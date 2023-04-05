زيلينسكي: باخموت قد تسقط قريباً

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مع ارتفاع الخسائر الفادحة في باخموت شرق أوكرانيا، عقب أسابيع من المعارك الدامية بين القوات الروسية والأوكرانية، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بصعوبة الوضع في الخطوط الأمامية من المدينة.وبينما أكد الرئيس على أن الأولوية هناك تأتي للحفاظ على أرواح الجنود، ألمح لإمكانية حدوث انسحاب قريب.وأضاف من العاصمة البولندية، أن قرار الانسحاب سيأتي في حال زادت المعارك تعقيدا. (العربية)