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عربي-دولي

دولة تتبرّع بمعدات عسكريّة لأوكرانيا... كم بلغت قيمتها؟

Lebanon 24
05-04-2023 | 16:59
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صرحت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، بأن بلادها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ما بين 28-32 مليون دولار.

وأضافت الوزيرة: "هذه ليست مساعدات مالية، بل معدات عسكرية موجودة في مستودعاتنا. نحن لا نحتاجها حقا، ويمكن للجيش إرسالها إلى أوكرانيا دون تعريض قدراته الدفاعية للخطر".
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ووفقا للوزيرة، فقد قدمت قائمة المعدات العسكرية التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا إلى رئيس الجمهورية، بيترو بافيل. (روسيا اليوم)
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