دولة تتبرّع بمعدات عسكريّة لأوكرانيا... كم بلغت قيمتها؟

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صرحت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، بأن بلادها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ما بين 28-32 مليون دولار.وأضافت الوزيرة: "هذه ليست مساعدات مالية، بل معدات عسكرية موجودة في مستودعاتنا. نحن لا نحتاجها حقا، ويمكن للجيش إرسالها إلى أوكرانيا دون تعريض قدراته الدفاعية للخطر".ووفقا للوزيرة، فقد قدمت قائمة المعدات العسكرية التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا إلى رئيس الجمهورية، بيترو بافيل. (روسيا اليوم)