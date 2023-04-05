17
o
بيروت
18
o
طرابلس
-5
o
صور
18
o
جبيل
-1
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تركيا تغلق مجالها الجوي بالكامل أمام كردستان العراق
Lebanon 24
05-04-2023
|
12:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت تركيا مجالها الجوي، أمام الرحلات الجوية المغادرة والآتية من السليمانية في كردستان العراق، وفق بيان لوزارة الخارجية التركية الأربعاء.
وقال بيان وزارة الخارجية التركية إن التنفيذ بدأ يوم الاثنين، على أن يستمر حتى الثالث من يوليو، ثم سيعاد النظر فيه "في ضوء الأحداث"، وفق فرانس برس.
Advertisement
وبررت القرار بزيادة أنشطة حزب العمال الكردستاني في السليمانية "واختراق التنظيم الإرهابي للمطار وتهديد الأمن الجوي".
ومن جانبه، أكد المدير العام لمطار السليمانية الدولي، هندرين مفتي، القرار وقال إنه بدأ قبل يومين وتم الإعلان عنه الأربعاء.
وقال مفتي في تصرح للحرة إن إدارة المطار طلبت توضيحا من المراجع الرسمية من وزارة النقل الاتحادية والجهات ذات العلاقة في إقليم كردستان، مضيفا أن المطار لم يتلق أي شكوى من الجانب التركي تتعلق بأسباب تشغيلية أو قضايا مالية أو فنية وأمنية.
وبين مفتي أن عدد الرحلات للخطوط الجوية التركية يوميا تتراوح ما بين رحلة إلى رحلتين، أما الخطوط الجوية العراقية فتسير يوميا رحلة من السليمانية إلى تركيا، فيما يتراوح عدد الرحلات من السليمانية إلى تركيا في أقصى حدودها من 40 إلى 45 رحلة شهريا. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها.. وظهور نادر لزوجها المصرفي الكبير تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
بولا يعقوبيان تحتفل بعيد ميلادها.. وظهور نادر لزوجها المصرفي الكبير تعرفوا إليه (صور)
03:02 | 2023-04-05
05/04/2023 03:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور: "تزوجت" نفسها في ايطاليا.. وتوثق الحفل شاهدوا الصور والفيديو
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور: "تزوجت" نفسها في ايطاليا.. وتوثق الحفل شاهدوا الصور والفيديو
04:01 | 2023-04-05
05/04/2023 04:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بطل مسلسل "الثمن" يُفاجئ الجمهور بشعر أشقر.. وزوجته الأوكرانية تلفت الأنظار بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
بطل مسلسل "الثمن" يُفاجئ الجمهور بشعر أشقر.. وزوجته الأوكرانية تلفت الأنظار بجمالها (فيديو)
03:20 | 2023-04-05
05/04/2023 03:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض... خطوات تساعد واخرى تعرقل
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض... خطوات تساعد واخرى تعرقل
11:36 | 2023-04-05
05/04/2023 11:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سيُصبح الحدّ الأدنى للأجور إذا أُقرّ المرسوم؟
Lebanon 24
كم سيُصبح الحدّ الأدنى للأجور إذا أُقرّ المرسوم؟
07:47 | 2023-04-05
05/04/2023 07:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:30 | 2023-04-06
لافروف إلى تركيا لبحث الأوضاع في أوكرانيا واتفاق تصدير الحبوب
01:00 | 2023-04-06
مخاوف إسرائيلية من تغير الموقف الأميركي بشأن "نووي إيران"
00:33 | 2023-04-06
زلزال عنيف يضرب هذا البلد.. فكم بلغت قوته؟
00:30 | 2023-04-06
كييف: منظومة أفينجر الأميركية تدخل الخدمة بالجيش الأوكراني
00:00 | 2023-04-06
للمرة الثانية.. تأجيل توقيع الاتفاق النهائي في السودان
23:56 | 2023-04-05
في الصين.. لقاء بين وزيري خارجية ايران والسعودية (صور)
فيديو
هرة تسللت إلى مسجد واعتلت كتف الإمام وهو يصلي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هرة تسللت إلى مسجد واعتلت كتف الإمام وهو يصلي.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-04-05
06/04/2023 08:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من 19 طابقاً وارتطم بسيارة ثم نهض وكأنّ شيئاً لم يكن.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سقط من 19 طابقاً وارتطم بسيارة ثم نهض وكأنّ شيئاً لم يكن.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-04-05
06/04/2023 08:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
05:00 | 2023-04-01
06/04/2023 08:30:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact