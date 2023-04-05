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تركيا تغلق مجالها الجوي بالكامل أمام كردستان العراق

Lebanon 24
05-04-2023 | 12:16
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أغلقت تركيا مجالها الجوي، أمام الرحلات الجوية المغادرة والآتية من السليمانية في كردستان العراق، وفق بيان لوزارة الخارجية التركية الأربعاء.

وقال بيان وزارة الخارجية التركية إن التنفيذ بدأ يوم الاثنين، على أن يستمر حتى الثالث من يوليو، ثم سيعاد النظر فيه "في ضوء الأحداث"، وفق فرانس برس.
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وبررت القرار بزيادة أنشطة حزب العمال الكردستاني في السليمانية "واختراق التنظيم الإرهابي للمطار وتهديد الأمن الجوي".

ومن جانبه، أكد المدير العام لمطار السليمانية الدولي، هندرين مفتي، القرار وقال إنه بدأ قبل يومين وتم الإعلان عنه الأربعاء.

وقال مفتي في تصرح للحرة إن إدارة المطار طلبت توضيحا من المراجع الرسمية من وزارة النقل الاتحادية والجهات ذات العلاقة في إقليم كردستان، مضيفا أن المطار لم يتلق أي شكوى من الجانب التركي تتعلق بأسباب تشغيلية أو قضايا مالية أو فنية وأمنية.

وبين مفتي أن عدد الرحلات للخطوط الجوية التركية يوميا تتراوح ما بين رحلة إلى رحلتين، أما الخطوط الجوية العراقية فتسير يوميا رحلة من السليمانية إلى تركيا، فيما يتراوح عدد الرحلات من السليمانية إلى تركيا في أقصى حدودها من 40 إلى 45 رحلة شهريا. (الحرة) 
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