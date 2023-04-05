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عربي-دولي

الرئيس الروسي يلتقي نظيره البيلاروسي في الكرملين

Lebanon 24
05-04-2023 | 13:21
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التقى رئيسا روسيا وبيلاروس فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، في الكرملين بموسكو، قبيل اجتماع مجلس الدولة الأعلى للبلدين، المقرر عقده يوم الخميس.

وفي وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن القادة يعتزمون مناقشة قضايا الساعة الثنائية والدولية، وأفاد الجانب البيلاروسي بدوره أنه سيتحدث عن الإجراءات الأمنية. (روسيا اليوم) 
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