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عربي-دولي

بعد انضمام فنلندا.. هذا ما قاله بلينكن عن الناتو

Lebanon 24
05-04-2023 | 23:30
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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن حلف الناتو اليوم أقوى وأكثر اتساعاً من أي وقت مضى، مرحباً بذات الوقت بمشاركة اليابان وأستراليا ونيوزيلاندا وكوريا في قمة الحلف المقبلة.

وأضاف في مؤتمر صحافي بختام قمة الحلف في بروكسل، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فشل" في تحقيق أهدافه بأوكرانيا.
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وقال إن أكثر من 50 دولة قدمت مساعدات لأوكرانيا، مشيراً إلى أن واشنطن ستقدم مساعدات تسمح لأوكرانيا بحماية المدنيين من هجمات المسيرات.

كما أكد بلينكن أن دعم بلاده لأوكرانيا مستمر حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، لافتاً إلى أن روسيا تستخدم الاحتياطي المالي بسبب العقوبات وبدأ ينضب.
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