Advertisement

عربي-دولي

السويد توافق على تسليم أنقرة موطنا تركيا مطلوبا

Lebanon 24
06-04-2023 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1054639-638164075751983242.png
Doc-P-1054639-638164075751983242.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السويد، اليوم الخميس، أنها ستسلم مواطناً تركياً تطالب به أنقرة، لكنها رفضت طلب تسليم آخر، في وقت تشدد فيه تركيا على أن الاستجابة لطلبات الترحيل شرط أساسي للمصادقة على انضمام الدولة الاسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
Advertisement

وقالت وزارة العدل السويدية إنها قبلت تسليم عمر ألتون، وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 29 عاماً، قضت محكمة تركية العام الماضي بسجنه 15 عاماً بتهمة "تعادل تهمة الاحتيال في السويد".

لكن لم يُقبل التسليم إلا بشرط منح ألتون محاكمة جديدة عند عودته إلى تركيا.

وجاء قرار وزارة العدل السويدية المؤرخ في 30 آذار، بعد أن وافقت المحكمة العليا السويدية على التسليم.
 
وقالت وزارة العدل: "تشارك الحكومة رأي المحكمة العليا بأن لا شيء يقف في طريق تسليم عمر ألتون إلى تركيا".

في المقابل، رفضت الحكومة طلب تسليم محمد ذاكر كرايل، وهو سويدي يبلغ من العمر 51 عاماً تشتبه أنقرة في أنه عضو في "منظمة إرهابية مسلحة"، وفق وزارة العدل السويدية.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب القانون "لا يمكن تسليم مواطن سويدي".

وسلّمت السويد أنقرة ما لا يقل عن مواطنين تركيين في العام الماضي ورفضت طلبات عدة أخرى، من بينها طلب تسليم رئيس التحرير السابق لصحيفة زمان اليومية الذي تتهمه تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016. (الحدث) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2023-04-09
23:30 | 2023-04-08
23:11 | 2023-04-08
23:00 | 2023-04-08
17:01 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website