السويد توافق على تسليم أنقرة موطنا تركيا مطلوبا

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وقالت وزارة العدل السويدية إنها قبلت تسليم عمر ألتون، وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 29 عاماً، قضت محكمة تركية العام الماضي بسجنه 15 عاماً بتهمة "تعادل تهمة الاحتيال في السويد".



لكن لم يُقبل التسليم إلا بشرط منح ألتون محاكمة جديدة عند عودته إلى تركيا.



وجاء قرار وزارة العدل السويدية المؤرخ في 30 آذار، بعد أن وافقت المحكمة العليا السويدية على التسليم. أعلنت السويد، اليوم الخميس، أنها ستسلم مواطناً تركياً تطالب به أنقرة، لكنها رفضت طلب تسليم آخر، في وقت تشدد فيه تركيا على أن الاستجابة لطلبات الترحيل شرط أساسي للمصادقة على انضمام الدولة الاسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقالت وزارة العدل السويدية إنها قبلت تسليم عمر ألتون، وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 29 عاماً، قضت محكمة تركية العام الماضي بسجنه 15 عاماً بتهمة "تعادل تهمة الاحتيال في السويد".لكن لم يُقبل التسليم إلا بشرط منح ألتون محاكمة جديدة عند عودته إلى تركيا.وجاء قرار وزارة العدل السويدية المؤرخ في 30 آذار، بعد أن وافقت المحكمة العليا السويدية على التسليم.

وقالت وزارة العدل: "تشارك الحكومة رأي المحكمة العليا بأن لا شيء يقف في طريق تسليم عمر ألتون إلى تركيا".



في المقابل، رفضت الحكومة طلب تسليم محمد ذاكر كرايل، وهو سويدي يبلغ من العمر 51 عاماً تشتبه أنقرة في أنه عضو في "منظمة إرهابية مسلحة"، وفق وزارة العدل السويدية.



وأوضحت الوزارة أنه بموجب القانون "لا يمكن تسليم مواطن سويدي".



وسلّمت السويد أنقرة ما لا يقل عن مواطنين تركيين في العام الماضي ورفضت طلبات عدة أخرى، من بينها طلب تسليم رئيس التحرير السابق لصحيفة زمان اليومية الذي تتهمه تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016. (الحدث)