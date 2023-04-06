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ما حقيقة شحن معدات عسكرية من كازاخستان إلى روسيا؟

Lebanon 24
06-04-2023 | 13:56
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نفت وزارة الدفاع الكازاخية ما تناقلته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن "شحن معدات عسكرية من كازاخستان إلى روسيا".

ونشرت وزارة الدفاع الكازاخية بيانا جاء فيه: "المعلومات التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي وتزعم أن كازاخستان نقلت معدات عسكرية لروسيا لا تتفق مع الواقع".
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وأضافت: المعدات العسكرية التي تظهر في اللقطات المصورة، يجري سحبها من مواقع التدريب وبشكل روتيني، ونذكر أن كازاخستان فرضت حظرا على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية منذ 27 آب 2022".

يذكر أن كازاخستان بين مستوردي السلاح الروسي، الذي يعتمد جيشها عليه بنسبة تصل إلى 100%. (روسيا اليوم) 
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