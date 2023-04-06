Advertisement

عربي-دولي

إدارة بايدن تكشف أسرار الانسحاب من أفغانستان.. وتقر بالخطأ

Lebanon 24
06-04-2023 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1054689-638164135400726098.png
Doc-P-1054689-638164135400726098.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن البيت الأبيض الخميس أنّه سلّم الكونغرس تقريراً سرّياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عامًا من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان.
Advertisement

وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّ ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب" وإنّ "الرئيس (جو) بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

وأصدر البيت الأبيض ملخص غير سري مؤلف من10 صفحات بشأن الانسحاب، الذي لطالما تعرض لانتقادات شديدة من قبل الجمهوريين. 
 
أهم نقاط الملخص:

- قال البيت الأبيض إن إدارة بايدن كانت أمام خيارين في بداية عهدها إما الانسحاب من أفغانستان أو استئناف القتال مع طالبان وقررت الانسحاب.
- مراجعة للانسحاب الفوضوي من أفغانستان تشير إلى أن بايدن كان مقيدا بشدة بظروف خلفها سلفه ترامب.
 
- عدم وجود علامات على أن المزيد من الوقت أو المزيد من الأموال أو المزيد من الأميركيين" يمكن أن تغير بشكل جوهري المسار الذي اتخذه الأمر.
- ذكر المستند المؤلف من 12 صفحة أن الإدارة ارتكبت خطأ وتعلمت الدرس، وأنها الآن تميل إلى "التواصل العدواني" بشأن المخاطر في بيئة أمنية مضطربة. (سكاي نيوز عربية)  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2023-04-09
23:30 | 2023-04-08
23:11 | 2023-04-08
23:00 | 2023-04-08
17:01 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website