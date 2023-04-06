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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يقصف غزّة بعد أحداث جنوب لبنان.. وفيديو يرصدُ الغارات بوضوح

Lebanon 24
06-04-2023 | 17:28
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أعلن الجيش الإسرائيلي بدء ضرباتٍ على قطاع غزّة، وذلك عقب ضربات صاروخية تعرضت لها الأراضي المحتلة، الخميس، من جهة لبنان.
 
وأشار جيش العدو إلى أن سلاح الجو التابع له يشنّ غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" ضمن القطاع.
 
وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربيّة" عن حصول انفجاراتٍ في جنوب ووسط وشمال غزة من جرّاء قصفٍ إسرائيلي.
 
كذلك، فقد ذكرت شبكة "القدس" الإخبارية أنّ "الطائرات الإسرائيليّة استهدفت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة"، في حين أفادت "سكاي نيوز عربية" عن إستهداف موقعٍ لكتائب "القسام" في القطاع.
 
بدورها، أعلنت فصائل فلسطينية في غزّة عن إطلاق صاروخ أرض - جو تجاه طيران الإحتلال في سماع القطاع. 
 
من ناحيتها، ذكرت قناة "الجزيرة" أن الهجوم على قطاع غزة يتواصل بينما المجلس الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية لا يزال منعقداً.

وكانت الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة شهدت توتراً كبيراً، الخميس، وذلك بعدما جرى إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية.
 
وأكد الإعلام الإسرائيلي سقوط صاروخين في إحدى المستوطنات في شمالي فلسطين المحتلة، بينما نقلت وكالة "رويترز"، عن 3 مصادر أمنية لبنانية، قولها إنّ "فصائل فلسطينية هي المسؤولة عن الهجمات الصاروخية من لبنان، وليس حزب الله".
  
وحذّرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، في وقت سابق اليوم، من نيّات "إسرائيل" التصعيدية، التي تهدّد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، داعيةً المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل"، من أجل وقف التصعيد، ومبديةً استعدادها للتعاون مع قوات حفظ السلام الدولية ("اليونيفل")، العاملة في جنوبي لبنان.

وجاء هذا التصعيد في إثر تواصل الاعتداءات الأخيرة لقوات الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى، بحيث اقتحمت  باحاته اليوم، وانتشرت في مسار اقتحامات المستوطنين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن المستوطنين دخلوا في حالة هستيريا في الجنوب والشمال الفلسطينيين، وهم اتخذوا، بأنفسهم، قرار فتح الملاجئ.

وتتزامن حالة الهستيريا، التي يمرّ فيها المستوطنون، مع حالة إرباك تعيشها المؤسستان السياسية والعسكرية، كان من نتائجها اتخاذ المستوطنين بأنفسهم قرار فتح الملاجئ، في الوقت الذي ما زالت حكومة الاحتلال مترددة بشأن هذا الموضوع، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. 

وفي هذا السياق، أعلنت "القناة الـ12" الإسرائيلية أن "فتح الملاجئ لا يستند إلى توصيات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، وهو ما يعزز حالة الإرباك التي يعيشها الكيان، سياسياً وأمنياً.

بالتزامن، حذّر البيض الأبيض من تداعيات التصعيد في بيان، قائلاً: "قلقون جداً من التصعيد، وندعو الجميع إلى ضبط النفس".
 
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