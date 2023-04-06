شي وماكرون يدعوان لمفاوضات في أوكرانيا

عقد الرئيس الصيني شي جيبينع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اجتماعاً ثلاثياً في بكين اتفقوا خلاله على ضرورة وضع حد لحرب روسيا وأوكرانيا، والعمل على إصلاح العلاقة المعقدة والمتقلبة، وبناء الأمن العالمي بعيداً عن سياسة الأقطاب والحرب الباردة.

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اتفق الرئيسان الفرنسي والصيني على ضرورة استبعاد الأسلحة النووية من أي نزاع وتجنب الاعتداء على منشآتها، وعلى ضرورة إجراء مفاوضات سلام بأقرب وقت ممكن لوضع حد لحرب روسيا وأوكرانيا.

وقبل انضمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لاجتماع ثلاثي معهما، دعا الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جينبينغ أمس، إلى مفاوضات سلام بأقرب وقت ممكن لوضع حد للنزاع في أوكرانيا، مؤكدين رفضهما لاستخدام السلاح النووي. وفي تصريحات مشتركة بعد لقائهما في بكين، شدد ماكرون على وجوب استئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن لبناء سلام دائم، فيما اعتبر شي أنه "لا يمكن استخدام السلاح النووي والاعتداء على منشآته"، مندداً بأي هجوم يستهدف مدنيين.

ودعا شي دول العالم لاحترام معاهدة عدم الانتشار النووي وتفادي تصعيد الأزمة الأوكرانية، معتبراً أن الصين وفرنسا بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن يدعمان التعددية ولديهما القدرة والمسؤولية للتغلب على الخلافات والمساهمة في بناء الأمن العالمي.

وأكد الرئيس الصيني أنه يدعم استقلالية أوروبا الاستراتيجية في عالم متعدد الأقطاب، وأعرب عن ثقته بأن زيارة ماكرون يمكن أن تقدم دفعات جديدة ومناخاً جديداً للعلاقة معها وتطويرها بكل حياد واستقلال. وإذ رفض سياسة الحرب الباردة وسياسة التكتل، أشار شي إلى أنه اتفق مع ماكرون على مواصلة التعاون الثنائي وتعزيز التعاون الدفاعي والعمل من أجل مناخ لا يقصي أحداً في مجال التبادل التجاري والاقتصادي.



