Advertisement

عربي-دولي

شي وماكرون يدعوان لمفاوضات في أوكرانيا

Lebanon 24
06-04-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1054787-638164289797012073.jpg
Doc-P-1054787-638164289797012073.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد الرئيس الصيني شي جيبينع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اجتماعاً ثلاثياً في بكين اتفقوا خلاله على ضرورة وضع حد لحرب روسيا وأوكرانيا، والعمل على إصلاح العلاقة المعقدة والمتقلبة، وبناء الأمن العالمي بعيداً عن سياسة الأقطاب والحرب الباردة.
Advertisement
اتفق الرئيسان الفرنسي والصيني على ضرورة استبعاد الأسلحة النووية من أي نزاع وتجنب الاعتداء على منشآتها، وعلى ضرورة إجراء مفاوضات سلام بأقرب وقت ممكن لوضع حد لحرب روسيا وأوكرانيا.
وقبل انضمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لاجتماع ثلاثي معهما، دعا الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جينبينغ أمس، إلى مفاوضات سلام بأقرب وقت ممكن لوضع حد للنزاع في أوكرانيا، مؤكدين رفضهما لاستخدام السلاح النووي. وفي تصريحات مشتركة بعد لقائهما في بكين، شدد ماكرون على وجوب استئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن لبناء سلام دائم، فيما اعتبر شي أنه "لا يمكن استخدام السلاح النووي والاعتداء على منشآته"، مندداً بأي هجوم يستهدف مدنيين.
ودعا شي دول العالم لاحترام معاهدة عدم الانتشار النووي وتفادي تصعيد الأزمة الأوكرانية، معتبراً أن الصين وفرنسا بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن يدعمان التعددية ولديهما القدرة والمسؤولية للتغلب على الخلافات والمساهمة في بناء الأمن العالمي.
وأكد الرئيس الصيني أنه يدعم استقلالية أوروبا الاستراتيجية في عالم متعدد الأقطاب، وأعرب عن ثقته بأن زيارة ماكرون يمكن أن تقدم دفعات جديدة ومناخاً جديداً للعلاقة معها وتطويرها بكل حياد واستقلال. وإذ رفض سياسة الحرب الباردة وسياسة التكتل، أشار شي إلى أنه اتفق مع ماكرون على مواصلة التعاون الثنائي وتعزيز التعاون الدفاعي والعمل من أجل مناخ لا يقصي أحداً في مجال التبادل التجاري والاقتصادي.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2023-04-09
23:30 | 2023-04-08
23:11 | 2023-04-08
23:00 | 2023-04-08
17:01 | 2023-04-08
16:59 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website