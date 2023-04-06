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وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدّون لكافة الاحتمالات

Lebanon 24
06-04-2023 | 19:39
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إن حكومة بلاده مستعدة لكافة الاحتمالات، وتعرف كيف سترد على أي تهديد.
وأضاف غالانت أن النظام الأمني الإسرائيلي مجهز بشكل كبير على كافة الأصعدة
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