وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدّون لكافة الاحتمالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إن حكومة بلاده مستعدة لكافة الاحتمالات، وتعرف كيف سترد على أي تهديد.

وأضاف غالانت أن النظام الأمني الإسرائيلي مجهز بشكل كبير على كافة الأصعدة

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