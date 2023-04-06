كندا تنشر طائرة عسكرية في اليابان لتطبيق العقوبات على كوريا الشمالية

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قالت كندا اليوم، إنها ستنشر طائرة عسكرية في اليابان لدعم تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.وأعلنت وزيرة الدفاع الكندي أنيتا أناند عن نشر الطائرة سي بي-140 أورورا التابعة لسلاح الجو الملكي الكندي.وقالت الحكومة الكندية إن الطائرة ستراقب لمدة ستة أسابيع تقريبا الأنشطة البحرية للتهرب من العقوبات المشتبه بها، لا سيما عمليات نقل الوقود والسلع الأخرى التي يحظرها مجلس الأمن من سفينة إلى أخرى.