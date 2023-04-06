إسرائيل تواصل التصعيد بغارات جديدة على غزة.. نتنياهو يتوعد ومصر تدخل على خط الاتصالات (فيديو)

دوت صفارات الإنذار في سديروت، صباح اليوم الجمعة، بعد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من قطاع غزة ، وأفيد عن إطلاق 44 صاروخاً من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقبلها، شنّت مقاتلات إسرائيليّة سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزّة منتصف ليل الخميس إلى الجمعة، حسب مصادر فلسطينيّة وإسرائيليّة، في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان، في هجوم نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.

وقال مصدر أمني فلسطيني إنّ "طائرات الاحتلال شنّت سلسلة غارات على مواقع تدريب عدّة تابعة لكتائب عزّ الدين القسّام (الجناح المسلّح لحركة حماس) في مناطق متفرّقة في قطاع غزّة".

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وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دويّ انفجارات ضخمة في غزّة بينما دوّى صوت المقاتلات الإسرائيليّة خلال تحليقها في سماء القطاع.

مراسل #العربية عبدالحفيظ جعوان: الغارات الإسرائيلية تستهدف أبراج مراقبة ومعسكرات في #غزة.. والفصائل الفلسطينية ترد بإطلاق صواريخ مضادة على المقاتلات pic.twitter.com/l5ud4MOa90 — العربية (@AlArabiya) April 6, 2023

وأكّد الجيش الإسرائيلي في بيان بدء تنفيذ سلاحه الجوّي غارات على القطاع.

وأعلن الجيش في بيانه أنّ مقاتلاته "استهدفت نفقًا إرهابيًّا في منطقة بيت حانون وآخَر في منطقة خان يونس.

كما تمّ استهداف موقعين لإنتاج الأسلحة لحماس في شمال قطاع غزّة ووسطه".

وأشار البيان إلى أنّ "الغارات جاءت ردًا على الانتهاكات الأمنيّة لحماس خلال الأيّام الماضية"، محمّلًا حماس مسؤوليّة كلّ "النشاطات الإرهابيّة " من قطاع غزّة.

وقُبيل بدء الغارات، أكّدت الفصائل المسلّحة في غزّة في بيان مشترك "جهوزيّة المقاومة للمواجهة والردّ بكلّ قوّة على أيّ عدوان، والدفاع عن شعبنا في كلّ أماكن وجوده".

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان "نُحمّل الاحتلال مسؤوليّة عدوانه على القدس وغزّة، وندعو قوى شعبنا وفصائله إلى الوحدة في مواجهةٍ مفتوحة مع الاحتلال وما ستؤول إليه الأمور في المنطقة".

بدورها، أكّدت كتائب عزّ الدين القسّام في بيان "تصدّي دفاعتها الجوّية للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزّة".

نتنياهو يتوعد

وتوعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء أمس الخميس بجعل "أعداء بلاده يدفعون ثمن كلّ اعتداء"، في أعقاب إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان.

وقال نتانياهو في مستهلّ اجتماع الحكومة الأمنيّة الإسرائيليّة المصغّرة: "سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمن كلّ اعتداء".

وأعلنت إسرائيل أنّ أكثر من 30 صاروخًا أُطلِقَت عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه أراضيها الشماليّة، في قصف أوقع جريحًا وأضرارًا مادّية وأكّدت الدولة العبريّة أنها "نيران فلسطينيّة" وليست هجومًا مباشرًا من حزب الله.

اتصالات مصرية إلى ذلك أفادت مصادر "العربية" أن مسؤولين أمنيين مصريين تواصلوا مع إسرائيل بعد قرارها بقصف قطاع غزة، مشيرة إلى تأجيل زيارة وفود مصرية إلى غزة وتل أبيب نتيجة الغارات الحالية. المصادر أفادت أيضا باتصالات مصرية موسعة مع الجانب الأميركي والإسرائيلي والفصائل الفلسطينية للتهدئة، وأن مصر طالبت إسرائيل بضرورة عدم استهداف المدنيين والمدن السكنية. وبحسب مصادر "العربية" و"الحدث"، فإن إسرائيل أبلغت الوسطاء أن التصعيد العسكري متوقف على مدى رد الفصائل وإطلاق الصواريخ.

مواجهات في القدس

أما في القدس، فمنعت الشرطة الإسرائيلية، المصلين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، وذلك بعد يومين من المواجهات في المسجد الأقصى ومحيطه بالبلدة القديمة في القدس، إذ اقتحمت الشرطة الإسرائيلية والجيش المسجد الاقصى واعتدت على المصلين فيه.(وكالات)